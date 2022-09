De nouveaux ventirads chez Thermalright et Akasa

Les deux sociétés Akasa et Thermalright ont chacune lancé un nouveau ventirad : un modèle top flow low-profile, le Soho H6L, pour la première, un modèle de type tour, l’Ultra 120EX Rev.4, pour la seconde.

Crédit : Thermalright Crédit : Thermalright

Commençons par l’Ultra 120EX Rev.4. Comme son nom l’indique, c’est la quatrième révision de ce modèle Ultra. Le ventirad a des dimensions de 132 x 64 x 157 mm et pèse 660 grammes. Il possède 6 caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre. La tour comporte 54 ailettes en aluminium de 0,4 mm d’épaisseur espacées de 1,6 mm. Le ventirad embarque un ventilateur TL-B12G 120 mm. Ce dernier a une vitesse de rotation maximale de 2150 tr/min pour un débit d’air de 69 CFM, une pression statique de 2,87 mm H₂O et un volume sonore de 28,1 dBA.

Ce ventirad est compatible avec les sockets AMD AM4 (et par extension, AM5) et Intel LGA115X/1200/2011/-3/2066. Thermalright n’a pas communiqué le prix.

Akasa Soho H6L

Le Soho H6L est un ventirad low profile. Il a des dimensions de 120 x 120 x 67,2 mm pour un poids de 584,4 grammes. Ce Soho H6L possède également six caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre et un ventilateur de 120 mm (25 mm d’épaisseur). Le ventilateur propose des effets ARGB ; sa vitesse de rotation est comprise entre 500 et 2000 tr/min pour un flux d’air maximal de 52,91 CFM et un volume sonore de 31,8 dBA.

Ce modèle Soho H6L est compatible avec les sockets LGA115X / LGA1200 (pas de LGA1700) ; AMD AM4 (AM5 officieusement). Akasa n’a pas révélé le prix de vente recommandé.

