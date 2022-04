Thermalright présente d’imposants dissipateurs pour SSD M.2

Après plusieurs ventirads, dont les AXP120-X67 et Macho MAXX en février dernier, Thermalright s’attaque au refroidissement des SSD et présente ses HR-09 2280 et HR-09 2280 Pro, d’imposants dissipateurs pour SSD M.2-2280. Le premier a des dimensions de 79 x 24 x 47-48 mm pour un poids de 80 grammes ; le second mesure 86 x 24 x 74 mm et affiche 90 grammes sur la balance.

Le HR-09 2280 possède un unique caloduc en cuivre de 6 mm de diamètre et 32 ailettes en aluminium (les ailettes ont une épaisseur de 0,4 mm et sont espacées de 1,8 mm). La version Pro hérite d’une paire de caloduc, toujours de 6 mm de diamètre, et de 33 ailettes (même format et même espacement).

Vers des SSD PCIe 5.0 avec refroidissement actif ?

Six ans de garantie mais pas encore de prix

L’entreprise accorde six ans de garantie dans les deux cas. Elle n’a communiqué ni date de commercialisation ni prix pour le moment. Vous pouvez consulter la page du HR-09 2280 et celle du HR-09 2280 Pro en suivant les liens.