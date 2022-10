Dead Space Remake montre plusieurs minute de gameplay

Electronics Arts a entrepris de redonner un coup de jeune à l’USG Ishimura – toujours envahi de nécromorphones – à travers un Dead Space Remake, attendu le 27 janvier 2023. Afin de nous faire patienter jusqu’à l’année prochaine et nous donner un avant-goût du voyage qui nous attend, la chaîne officielle a publié une nouvelle séquence de gameplay d’une petite dizaine de minutes. Celle-ci donne une “présentation détaillée du gameplay”.

Cette présentation est assurée par Philippe Ducharme, le producteur senior. Il “nous offre un aperçu détaillé de l’USG Ishimura réimaginé, et présente les principales améliorations, telles que le rendu visuel actualisé, le vaisseau interconnecté, le gestionnaire d’intensité et bien plus encore”. Le gestionnaire d’intensité est un nouveau système censé “rendre votre exploration de l’Ishimura encore plus intense, difficile et imprévisible”. Concrètement, “les ennemis, l’éclairage et l’ambiance peuvent changer à chaque fois que vous retournez dans une zone explorée, ce qui rend chaque expérience unique”. Une sorte d’ersatz de génération procédurale donc, qui permettra – espérons-le – de rompre la linéarité de l’aventure voire de déstabiliser les vieux briscards connaissant les moindres recoins de l’USG Ishimura.

Diapo : 50 mods “Total Conversion” pour ressusciter vos jeux PC

Sortie le 27 janvier 2023

Selon la description faite par EA, ce Dead Space Remake “a été entièrement recréé pour vous offrir une expérience plus réaliste et plus immersive. Entre le rendu des graphismes spectaculaire, l’ambiance sonore pleine de suspense, mais aussi l’amélioration et l’ajout de nouvelles mécaniques de jeu, ce remake sublime l’expérience tout en restant fidèle à la vision captivante du jeu original”.

Rendez-vous début 2023 pour découvrir si le résultat est à la hauteur de ces promesses. En attendant, vous pouvez toujours consulter des vidéos consacrées à certains des éléments susmentionnés sur la chaîne YouTube Dead Space.