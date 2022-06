Découvrez A Plague Tale : Requiem au cours d’une diffusion ce soir à 18 heures

Du gameplay et la date de sortie seront dévoilés. Ce jeu bénéficiera du NVIDIA DLSS et du Ray-Tracing.

Asobo Studio et Focus Entertainment travaillent avec NVIDIA pour ajouter des fonctions NVIDIA RTX à A Plague Tale : Requiem, la suite du jeu A Plague Tale : Innocence. Ainsi, A Plague Tale : Requiem devrait être lancé avec le ray tracing et NVIDIA DLSS. Pour en savoir plus sur le jeu, NVIDIA vous invite à suivre la diffusion en direct prévue ce soir à 18 heures sur YouTube (ou directement ci-dessous). Focus Entertainment dévoilera un « tout nouveau trailer de gameplay étendu, la date de sortie du jeu et bien d’autres choses encore ».

Développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment, A Plague Tale : Requiem sortira cette année, à une date qui doit donc être précisée ce soir. Pour l’instant, les configurations minimales et recommandées du titre ne sont pas connues.

Les meilleurs jeux et franchises d’action-aventure de tous les temps

Une aventure avec Amicia et Hugo

La page Steam de A Plague Tale : Requiem indique :

« L’appel d’une île résonne par-delà les mers … Vivez une aventure poignante aux côtés d’Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures.

Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d’y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d’Hugo.

Mais lorsque les pouvoirs d’Hugo ressurgissent, mort et destruction s’abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d’Hugo.

Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers. »