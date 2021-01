Des Ryzen 9 5900 et Ryzen 7 5800 réservés aux OEM en préparation ?

Des fréquences Boost et des TDP rabaissés de 100 MHz et 40 W par rapport aux versions X.

Pour l’instant, la famille de processeurs Ryzen 5000 ne comprend que quatre membres, les Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X. Mais elle pourrait bientôt s’agrandir avec deux nouveaux arrivants, les Ryzen 9 5900 et Ryzen 7 5800.

Le fiable momomo_us évoque ces deux références. Le Ryzen 9 5900 s’armerait de 12 cœurs / 24 threads et 70 Mo de cache total (6 Mo de cache L2, 64 Mo de cache L3). Sa fréquence Boost atteindrait 4,7 GHz, soit 100 MHz de moins que le Ryzen 9 5900X. Le Ryzen 7 5800 aurait 6 cœurs / 12 threads et 36 Mo de cache (4 Mo de cache L2, 32 Mo de cache L3). Sa fréquence Boost plafonnerait à 4,6 GHz ; là encore, c’est 100 MHz de moins que le Ryzen 7 5800X. L’autre rabotage concernerait les TDP. En effet, par rapport à ceux de leurs homologues X, ils passeraient de 40 W, c’est-à-dire de 105 W à 65 W.

Les Ryzen 5000 mobiles s’annoncent aussi peu disponibles que les Ryzen 5000 pour PC fixes

Pas pour le marché DIY, du moins dans un premier temps

Autre différence et non des moindres : la plupart des sources s’accordent sur l’idée que ces puces ne seront pas proposées sur le marché DIY (Do It Yourself) mais uniquement aux OEM (Original Equipment Manufacturer), en tout cas dans un premier temps. Une décision qui ne nous surprendrait pas, étant donné les difficultés d’approvisionnement avec lesquelles AMD doit composer actuellement. Malheureusement, entre les Ryzen 5000 mobiles (nom de code Cezanne), les APU Ryzen 5000 et maintenant deux potentiels nouveaux Ryzen 5000 desktop, la situation ne risque pas de s’arranger à très cout terme.