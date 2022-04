DOOM s’essaye au ray tracing

Après Quake II et sa version RTX, au tour d’une autre légende du FPS (First-person shooter) de se mettre au ray tracing : DOOM. Un moddeur a ajouté des effets ray tracing au jeu de John Romero et John Carmack dans une version intitulée PrBoom : Ray Traced. Contrairement à Quake II RTX, il ne s’agit pas ici d’un projet soutenu par NVIDIA ou id Sofwtare.

Actuellement, seuls les trois premiers chapitres du jeu sont jouables avec du ray tracing. En outre, l’activation des effets a logiquement une incidence sur les performances : avec une GeForce RTX 3090, le nombre d’images par seconde baisse de plus de 500 à 240 environ selon l’auteur du mod. Celui-ci, baptisé Sublim_t, précise d’ailleurs que son DOOM RTX prend en charge le DLSS (via un fichier optionnel). Par contre, notez que le ray tracing n’est activable que sur GPU RTX pour l’instant ; il n’est pas supporté par les cartes graphiques AMD RDNA 2. Toutes les infos et fichiers sont disponibles sur GitHub.

John Romero a publié un nouveau niveau pour DOOM II

Un jeu qui fêtera ses 30 ans l’année prochaine

DOOM soufflera ses trente bougies l’année prochaine. Le jeu est en effet paru en 1993. Vous pouvez acquérir Doom Ultimate pour 5 euros sur Steam. Voici le descriptif de cette collection :

« Le succès planétaire qui mis le feu aux poudres. Bonus un nouvel épisode : Episode IV, « Thy Flesh Consumed ». Les démons ont débarqués et les marines sont morts. Tous, sauf un. C’est vous ! Vous êtes le dernier rempart contre les hordes démoniaques. Ca va saigner et il va y avoir des projections ! On ne joue pas à Doom : on est dans Doom. Ultimate DOOM vous propulse au-delà de tous commentaires. D’abord, vous disposez des 3 épisodes originaux, cela fait 27 niveaux de bonheur et de réjouissances. Puis, sans prévenir, un tout nouvel épisode : Thy Flesh Consumed. Pas de chance, juste quand vous pensiez avoir maîtrisé le jeu, vous voici confronté à 7 niveaux supplémentaires qui vont faire passer les 27 autres pour un picnic. »

Source : Computerbase