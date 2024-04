Dragon’s Dogma 2 a caché son path tracing pour sauver ses performances

Le second opus de la série Dragon’s Dogma a encore quelques surprises pour les joueurs. Graphiquement assez solide, le jeu disposerait d’une option cachée capable d’activer la technologie de path tracing afin de sublimer encore plus ses visuels.

©Capcom

Dragon’s Dogma 2, le dernier RPG des écuries Capcom a fait sensation à sa sortie. À la fois adoré et conspué, le titre est particulièrement clivant pour les joueurs. La faute à des décisions étranges de son studio de développement.

Ce sont notamment les choix de gameplay du jeu qui divisent. Par exemple, le système de sauvegarde de Dragon’s Dogma 2 est piégé et peut faire perdre des heures de progression aux joueurs inattentifs.

Ce n’est pas tout et le titre à ses débuts pouvait rencontrer des problèmes de performances, principalement sur PC. Le jeu étant assez mal optimisé, le moteur graphique maison de Capcom, le RE Engine, a encore du mal à briller. Si le jeu à été amélioré depuis la sortie, Dragon’s Dogma 2 reste un jeu avec de nombreux défauts.

C’est probablement pour ces raisons que le studio a délibérément caché une option devant sublimer les graphismes de Dragon’s Dogma 2. En effet, présente dans le jeu, un paramètre spécial permet d’activer la technologie de path tracing.

©Capcom

Le path tracing sacrifié sur l’autel des performances ?

Découvert par des modders, un menu dissimulé par les développeurs permet d’activer cette option absente de la version de base du RPG. Le path tracing est pourtant un bon moyen pour un jeu d’offrir des graphismes de qualité via une gestion de la lumière et des ombres bien plus réaliste.

Il faut souligner cependant que cette option ne semble pas pleinement fonctionnelle et serait expérimentale. L’activer à l’aide de mods peut entraîner des pertes sévères de performances en jeu. Néanmoins pour ceux qui souhaite faire le test il suffit de télécharger le mod Graphic Suit ALPHA de EXXXcellent trouvable sur le site Nexus Mods dédié à Dragon’s Dogma 2.

D’après des tests de Digital Foundry avec une GeForce RTX 4090, l’activation du path tracing en 4K, malgré l’utilisation du DLSS de NVIDIA, fait chuter les performances de 105 FPS à 42 FPS. Il se peut qu’il y ait donc plusieurs raisons à l’absence de cette option dans l’expérience de base de Dragon’s Dogma 2.

Premièrement, un manque de temps de l’équipe de développement pour optimiser et implémenter correctement le path tracing peut expliquer son absence. Deuxièmement, au vu des performances peu reluisantes du jeu, Capcom aurait pu prendre la décision d’abandonner le path tracing afin de ne pas handicaper plus encore le framerate du titre.

Capcom va-t-il ajouter le path tracing officiellement ?

En revanche, l’existence du path tracing au sein du jeu est tout de même intéressante. Bien qu’il nécessite encore du travail ou une technologie complémentaire (comme le DLSS 3 par exemple) pour fonctionner correctement, il se peut que l’option fasse son entrée officielle à l’avenir.

©Digital Foundry via Youtube

Grâce à un temps de développement supplémentaire, Capcom pourrait mettre à jour son jeu pour le rendre réellement compatible avec le path tracing. Néanmoins, avant cela, le studio va devoir perfectionner les performances actuelles du jeu.

De plus, il est plus que probable que ce genre d’option ne soit disponible que sur PC. En effet, les consoles de salon actuelles ne seraient pas assez puissantes pour gérer le path tracing correctement.