Dying Light 2 : une GeForce RTX 3080 pour du 1080p à 60 IPS avec ray tracing

Les configurations minimales et recommandées, toutes pour du Full HD.

Dying Light 2, dont nous avons récemment pu découvrir 15 minutes de gameplay, déversera ses hordes de zombies sur PC et consoles à partir du 4 février prochain. Pour les affronter dans de « bonnes » conditions sur la première plateforme, il va falloir une machine assez bien armée. Pour rappel, Dying Light 2 prendra en charge les effets de Ray Tracing pour les réflexions, l’illumination globale et les ombres. Le DLSS sera également de la partie.

Selon les préconisations de Techland, leur jeu nécessite, au minimum, un processeur Intel Core i3-9100 ou AMD Ryzen 3 2300X ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560 ; 8 Go de RAM. Ces prérequis permettent de jouer en 1080p / Low à 30 images par seconde.

La configuration recommandée, synonyme d’expérience Full HD / High à 60 images par seconde, prescrit un processeur Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600X ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go ou AMD Radeon RX Vega 56 8 Go ; 16 Go de RAM.

Configurations pour le ray tracing

Ceux qui souhaitent agrémenter le rendu d’un peu de ray tracing, et qui sont prêts à se contenter de 30 images par seconde en Full HD, doivent tabler sur les mêmes processeurs que ceux susmentionnés, mais associés à une GeForce RTX 2070.

Enfin, faire fonctionner Dying Light 2 en Full HD à 60 images par seconde avec les graphismes max, y compris le ray tracing, requiert un processeur Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 7 3700X ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 ; toujours 16 Go de RAM.

Dying Light 2 sera jouable via le GeForce NOW

Vous l’aurez remarqué, les développeurs ne précisent pas les exigences pour des définitions autres que Full HD. En outre, ils ne mentionnent aucune carte graphique AMD dans les configurations ray tracing. Notez que dans un fil de discussion Steam, un membre de Techland a écrit que le jeu serait jouable par le biais du GeForce NOW.