Des vidéos de gameplay pour Dying Light 2 : Stay Human, System Shock Remake et Elex II

Pour finir la semaine tranquillement, voici trois vidéos de gameplay de trois jeux ; Dying Light 2 : Stay Human, System Shock Remake et Elex II.

Développé et édité par Techland, Dying Light 2 : Stay Human doit paraître le 7 décembre 2021. Son contexte : « Le virus a gagné. La civilisation est revenue au Moyen Âge. La ville, l’un des derniers grands refuges humains, est au bord de l’effondrement. Utilisez votre agilité et vos talents martiaux pour survivre et rebâtir le monde. Vos choix peuvent changer la donne ». La séquence ci-dessous, partagée par Techland, se focalise sur les monstres du jeu. En principe, le jeu bénéficiera du ray tracing.

System Shock Remake

System Shock Remake s’illustre régulièrement en vidéo depuis plusieurs mois et doit débarquer durant l’été, à une date exacte encore non précisée. Vous pouvez néanmoins partiellement le découvrir par le biais d’une démo gratuite depuis plus d’an. Le soft est développé et édité par Nightdive Studios ; il utilise l’Unreal Engine 4. En l’état, hormis les configurations minimale et recommandée, la page Steam du titre est plutôt avare en détails. La vidéo ci-dessous, proposée par les développeurs, montre le deuxième niveau du jeu baptisé Research. Le titre devrait prendre en charge le DLSS de NVIDIA.

Elex II

Enfin, développé par Piranha Bytes et édité par THQ Nordic, Elex II doit sortir « prochainement ». Son descriptif est le suivant :

« ELEX II est la suite ELEX, le RPG vintage à monde ouvert de Piranha Bytes, les créateurs primés des séries Gothic et Risen. ELEX II revient dans le monde de science-fiction post-apocalyptique de Magalan. Découvrez des environnements colossaux, que vous pouvez explorer avec une liberté inégalée avec votre jetpack, et évoluez à votre rythme dans le scénario épique du jeu.

Plusieurs années après que Jax ait vaincu l’Hybride, une nouvelle menace arrive du ciel, déchaînant les dangereux pouvoirs de l’Elex noir et menaçant toute vie sur la planète. Afin de défendre la paix sur Magalan et la sécurité de sa famille, Jax doit partir en mission pour convaincre les factions de s’unir contre les envahisseurs et retrouver son fils, Dex, dont il a été séparé…

Immergez-vous dans un monde immense, créé à la main et totalement unique, avec plusieurs factions et des environnements variés, campé dans un univers de science-fiction post-apocalyptique.

System Shock est un remake du célèbre classique pour PC, qui sera réalisé avec le moteur Unreal 4. Le remake comprendra une mise à jour des mécanismes, des graphismes et de l’I.A. des ennemis. »