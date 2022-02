Dying Light 2 : le FSR délibérément bridé pour le rendre moins convaincant que le DLSS ?

Sur Reddit, un certain TheHybred, qui a notamment travaillé en tant que développeur pour Ubisoft, a déclaré qu’avec Dying Light 2, Techland a volontairement favorisé le DLSS de NVIDIA au détriment du FSR d’AMD en dissimulant le paramètre Ultra Qualité. Il fournit d’ailleurs les instructions pour l’activer manuellement.

John Papadopolous du site DSOGaming a comparé la qualité du rendu du FSR dans les modes Qualité et Ultra Qualité, ainsi qu’avec le NVIDIA DLSS en mode Qualité. Effectivement, le réglage Ultra Qualité du FSR offre un résultat bien supérieur à celui du mode Qualité, y compris celui du DLSS.

DLSS Qualité FSR Qualité FSR Ultra Qualité

Cependant, c’est logique, l’impact sur les performances se ressent. Sur un PC équipé d’un processeur Intel Core i9-9900K, d’une carte NVIDIA GeForce RTX 3080 et de 16 Go de DDR4-3800, la fréquence d’images par seconde moyenne chute de 15 images par seconde entre le réglage Ultra qualité et Qualité en 1440p : elle est de 64 IPS dans le premier cas, de 79 IPS dans le second. Bon, peu importe le réglage, le FSR apporte un coup de pouce non négligeable : la fréquence moyenne est de 41 IPS en 1440p natif.

La version finale de Dying Light 2 comparée à celles présentées lors des E3 2018 / 2019

Un choix délibéré de Techland ?

Vous l’avez certainement constaté à travers nos précédentes actus, Dying Light 2 est un jeu sponsorisé par NVIDIA. Il prend en charge le DLSS, le ray tracing (exploité bien plus efficacement par les RTX de NVIDIA comme en attestent les comparaisons des performances des différents GPU sur le jeu), et le FSR d’AMD donc. Notez que le FPS de Techland est également jouable par le biais du service de cloud gaming GeForce Now.

Au départ, TheHybred écrivait : « Ce jeu est un titre sponsorisé par NVIDIA. Le FSR n’a pas le préréglage d’ultra qualité et la valeur de netteté est la plus faible possible pour que la technologie ait l’air mauvaise ». Il a ensuite nuancé ces accusations en précisant qu’il ne s’agissait que de sa vision des choses, que ce n’était de toute façon pas le sujet principal de sa publication.

Quoi qu’il en soit, pour activer le réglage Ultra Qualité de l’AMD FSR, voici la procédure :

Ouvrez le fichier video.scr qui se trouve dans Documents/dying light 2/out/settings. Modifiez les paramètres suivants :

Scale3D (0.77)

FSR (1.000000)

Upscaler (3)

Upscaling (3)

Enfin, il faut ensuite sauvegarder le fichier en cochant « Lecture seule » afin qu’il ne soit pas automatiquement modifié lors du lancement du jeu.

