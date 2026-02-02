Elle a préféré les vues Twitch à sa sécurité : sa RTX 4090 prend feu en direct

En plein stream Marvel Rivals, la RTX 4090 MSI d’une streameuse Twitch a pris feu à cause d’un connecteur 16-pin mal plié ; au lieu d’éteindre immédiatement, elle a filmé l’incendie et demandé à ses viewers quoi faire.

Le connecteur de cette RTX 4090 a fondu en plein stream. ©TechSpot

Une créatrice de contenu a diffusé en direct, ce vendredi, des images montrant la combustion partielle du connecteur d’alimentation de sa carte graphique MSI lors d’une session de jeu sur la plateforme Twitch. L’incident, survenu sur un modèle de la série RTX 4090, relance les questions techniques concernant la gestion thermique des câbles 12VHPWR et leur installation.

L’incident en direct

La streameuse, identifiée sous le pseudonyme “jessick”, jouait au titre Marvel Rivals lorsque l’incident s’est produit. Une vidéo extraite de la diffusion montre la gaine de protection de l’un des fils du connecteur d’alimentation 16 broches en train de fondre et de brûler. Au moment de l’événement, l’utilisateur a filmé la combustion en interrogeant son audience sur la marche à suivre, sans procéder à une coupure immédiate de l’alimentation du système.

wtf do i do pic.twitter.com/Ls1ZVcYZKM — jessick (@jessickyeah) January 30, 2026

L’analyse visuelle des images permet d’identifier le matériel comme étant une MSI Gaming X Trio. Les spécifications de ce modèle indiquent une consommation graphique totale (TGP) de 450W et requièrent une alimentation minimale de 850W.

La vidéo met en évidence la configuration physique du câblage au moment de la panne. Le câble d’alimentation apparaît enroulé de manière serrée sous la carte graphique.

Comment bien mettre son câble ?

Les problèmes thermiques liés aux solutions d’alimentation de 600W sur les séries RTX 4000 et 5000, ainsi qu’aux connecteurs 12VHPWR et 12V-2×6, ont déjà été documentés par des spécialistes du matériel informatique.

Selon des fabricants de blocs d’alimentation tels que Seasonic et Corsair, une courbure excessive des câbles peut entraîner des connexions incomplètes ou lâches, augmentant le risque de défaillance catastrophique. Les directives techniques actuelles recommandent de maintenir une section de fil droite et non pliée de 35 à 40 mm à partir du connecteur avant d’effectuer toute courbure, ou l’utilisation de câbles coudés à 90 degrés certifiés.

À ce stade, l’origine précise de la défaillance — qu’elle soit due à la conception du connecteur, à la fabrication du câble ou à une erreur d’installation par l’utilisateur — n’a pas été officiellement déterminée.