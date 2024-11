La Nvidia GeForce RTX 4090 Ti refait surface, est-ce encore une simple rumeur ?

La NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti, une carte graphique attendue par les gamers et les geeks en général, a récemment refait surface dans des fuites et des rumeurs, ravivant l’intérêt pour ce modèle haut de gamme qui ne semble pour l’instant qu’hypothétique. D’autant plus que Nvidia devrait dévoiler ses nouvelles cartes graphiques RTX 50 series en début d’année 2025.

Une carte graphique gigantesque

Des images et des informations concernant la RTX 4090 Ti ont circulé, suggérant un design imposant et massif, avec un système de refroidissement à quatre emplacements. Ce format massif serait destiné à gérer une consommation énergétique élevée, estimée à environ 800 W. Les spécifications supposées incluent 18 176 cœurs CUDA et une mémoire GDDR6X de 24 Gbps, offrant des performances supérieures à celles de la RTX 4090 standard.

Malgré ces fuites, des sources fiables indiquent que NVIDIA aurait annulé le projet de la RTX 4090 Ti. Cette décision pourrait être motivée par des préoccupations concernant la consommation énergétique excessive et la taille imposante de la carte, qui la rendraient incompatible avec de nombreux boîtiers PC standard.

Une carte graphique en fait annulée ?

L’annulation de la RTX 4090 Ti pourrait annoncer une tendance vers des cartes graphiques plus efficaces sur le plan énergétique et plus compactes, ou du moins, ne dépassant pas les dimensions de la RTX 4090 classique. Les utilisateurs à la recherche de performances extrêmes devront peut-être se tourner vers des alternatives comme les cartes graphiques actuelles, ou attendre de futures annonces de NVIDIA.

Pour l’heure, la RTX 4090 ou bien la RTX 4080 Super font parfaitement le travail. En effet, il s’agit de cartes performances qui offrent de quoi faire tourner tous les jeux sans aucun bug ou ralentissement. Elles sont également très bonnes en calcul IA, ce qui consomme pas mal d’énergie dans certains logiciels surtout.