Elon Musk veut maintenant se lancer dans le domaine du jeu-vidéo

Elon Musk voudrait se lancer dans le jeu-vidéo avec sa société xAI. Seul souci, c’est excessivement long et cher à développer. Puis, pas certain que l’argument majeur ne vaille le coup …

Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a annoncé le 27 novembre 2024 son intention de créer un studio de jeux vidéo au sein de sa startup d’intelligence artificielle, xAI. Cette initiative vise à “rendre les jeux à nouveau formidables” (comprendre “make video games great again, en rapport avec le slogan de son ami Trump) en réponse à sa perception que de nombreux studios actuels sont détenus par de grandes corporations et que les jeux récents sont devenus trop “woke”, bien évidemment …

Musk, un passionné de jeux vidéo connu pour jouer régulièrement à des titres comme Diablo IV, a exprimé son mécontentement face à l’évolution actuelle de l’industrie du jeu. Il a critiqué les efforts de diversité, d’équité et d’inclusion de certaines entreprises, suggérant que ces initiatives nuisent à la qualité des jeux. En réponse à une capture d’écran du jeu à venir “Avowed” de Xbox, qui permet aux joueurs de sélectionner le genre de leur personnage, Musk a déclaré : “Avoir des pronoms dans un jeu de fantasy est totalement inacceptable”.

La création de ce studio de jeux vidéo par xAI reflète l’engagement de Musk à intégrer ses convictions personnelles dans ses entreprises, de sorte à modeler ses clients selon sa façon de penser. Cependant, le développement de jeux vidéo est un travail complexe et coûteux, nécessitant souvent des années de travail et des centaines de millions de dollars d’investissement. Musk semble compter sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative pour rationaliser ce processus, suivant ainsi une tendance récente dans l’industrie du jeu.

Cette initiative s’inscrit dans une série d’annonces récentes d’Elon Musk visant à étendre l’influence de xAI dans divers domaines technologiques. Reste à voir comment cette nouvelle entreprise influencera l’industrie du jeu vidéo et si elle réussira à atteindre les objectifs ambitieux fixés par Musk. Il lui faut déjà coloniser Mars, mais il faudra bien s’occuper une fois qu’on sera là-haut !