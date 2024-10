Epic Games présente Unreal Engine 5.5 avec des effets de lumière incroyables

La première édition de l’Epic Games Unreal Fest s’est achevée et a été l’occasion de célébrer l’écosystème de développeurs et de créateurs utilisé par ceux qui ont accès à Unreal Engine et à Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Cet événement a été l’occasion de présenter de nombreuses nouveautés autour d’Epic Games, mais surtout certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées à Unreal Engine 5 dans la mise à jour Unreal Engine 5.5, qui succède à une version précédente déjà bien complète.

Le prix de la redevance à Epic Games baisse

Lors de la session d’ouverture, une annonce importante a été faite, indiquant qu’il y a un changement sur le taux de redevance d’Unreal Engine, lors de l’envoi de titres éligibles sur l’Epic Games Store avant, ou en même temps que sur d’autres plates-formes. Cette redevance passe maintenant de 5% à 3,5%, ce qui est un peu plus faible, une bonne chose pour les développeurs, qui pourrait se répercuter chez les acheteurs, on l’espère. En effet, les termes du contrat de licence standard d’Unreal Engine stipulent que ceux qui expédient un jeu sont généralement tenus de verser à Epic 5 % des recettes brutes mondiales.

Ce changement de prix sera effectif toutefois à compter du 1er janvier 2025. Cependant, cela ne concerne que la redevance lorsqu’un jeu avec Unreal Engine est publié sur Steam. Epic Games a, en effet renoncé à la redevance pour les jeux publiés sur sa propre boutique.

Unreal Engine 5.5 présenté

En outre, Unreal Engine 5.5 Preview 1 a été dévoilé, pour ceux qui s’intéressent aux outils pour les développeurs. Lors de la session d’ouverture d’Unreal Fest d’Epic Games, les invités ont pu découvrir les nouvelles technologies sur lesquelles ils ont travaillé dans le cadre d’Unreal Engine 5. Il s’agit notamment d’une démonstration en direct d’une nouvelle fonctionnalité expérimentale du logiciel appelée MegaLights. Elle permet aux utilisateurs du logiciel de créer des ombres mobiles, dynamiques et réalistes avec la possibilité d’éclairer un brouillard volumétrique. La démonstration a été faite en temps réel sur PlayStation 5, où une scène se déroulait dans une zone avec plus de 1000 lumières projetant des ombres.

https://www.youtube.com/watch?v=h_p5AvHA9h8

Unreal Engine 5.5 comprend également de nouvelles améliorations en matière de rendu, Nanite étant désormais capable de rendre les maillages squelettiques beaucoup plus rapidement et le Path Tracing et disponible. Cette fonctionnalité a déjà été utilisée dans des films importants, notamment Piece by Piece, la biographie animée de Pharrell Williams réalisée à l’aide du moteur UE 5.5.

De nombreuses autres nouveautés

De nombreuses autres mises à jour d’Unreal Engine 5 ont été présentées lors de l’Unreal Fest d’Epic Games, ainsi que leurs efforts pour s’assurer que les jeux haut de gamme sur mobile sont pris en charge avec l’utilisation d’Unreal Engine 5.5.

Le portail de publication Fab a également été annoncé. Il réunira les marketplaces Unreal Engine, Sketchfab Store, ArtStation Marketplace et Quixel.com, ce qui permettra aux développeurs d’acheter et de vendre des actifs à un seul endroit, sur la base d’un partage de revenu de 88/12. Le portail a ouvert ses portes le 17 septembre, mais il sera pleinement opérationnel à la mi-octobre.