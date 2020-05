EVGA présente sa pâte thermique Frostbite 2

On connaît surtout la marque EVGA pour ses cartes graphiques et ses alimentations, mais l’entreprise opère aussi sur le marché de la pâte thermique depuis plusieurs années avec la Frostbite, lancée en 2011. Il était donc temps de mettre celle-ci à la retraite et de lui trouver une remplaçante, sobrement baptisée Frostbite 2.

Pas de révolution, il s’agit ni plus ni moins d’une précieuse matière à appliquer entre le processeur et son dissipateur. Les références ne manquent pas. Cependant, pour vous aider à y voir plus clair, vous pouvez lire notre dossier comparatif de 87 pâtes thermiques sur CPU et GPU.

Vendue en seringue de 2,5 grammes

Dans le cas présent, cette pâte thermique Frostbite 2 a une conductivité thermique de 1,5 W/mK, une résistance thermique de 0,035°C-cm²/W et une densité de 3 g/cm³. La plage de températures de fonctionnement va de -40 à 180°C. Enfin, EVGA propose la pipette de 2,5 grammes à un tarif de 7,99 dollars.