Fallout London pour Fallout 4 précise sa date de sortie via une bande-annonce ‘officielle’

Une équipe de moddeurs / développeurs travaille actuellement sur un ambitieux projet appelé Fallout London pour Fallout 4. Il s’agit d’une toute nouvelle épopée prenant pour cadre Londres (un Londres post-apocalyptique à la sauce Fallout naturellement). Après nous avoir montré une petite vingtaine de minutes de gameplay le mois dernier, l’équipe a publié une vidéo qu’elle qualifie de bande annonce officielle de Fallout London. Réalisée entièrement avec le moteur du jeu, elle donne un aperçu des différents environnements et se termine par une date : 2023. Jusqu’à présent, les développeurs n’avaient pas renseigné de date de sortie.

L’aventure Fallout London a débuté en 2017. Le site officiel précise que le développement de ce « mod » mobilise « pléthore de personnes aux compétences éclectiques et pluridisciplinaires, tant au niveau amateur qu’industriel ». La particularité de ce Fallout développé par des fans est qu’il se déroule hors des État-Unis ; la saga ne s’est jamais aventurée en dehors des frontières de l’Oncle Sam. Ce mode, qui s’apparente finalement plus à une véritable extension, comprend bien sûr un scénario, des quêtes, de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, PNJ, etc. Concernant la carte, elle aurait une taille équivalente à celle du Commonwealth de Fallout 4. Si vous êtes londonien, sachez que les zones géographiques utilisées s’étendraient de Westminster aux collines de la banlieue de Bromley.

Fallout For Hope

Pour en revenir à cette vidéo, le descriptif indique qu’elle a été conçu « pour soutenir l’initiative Fallout For Hope. […] Pour ceux qui l’ignorent, l’initiative Fallout For Hope est née en 2020 après que la communauté Fallout s’est mobilisée pour aider les personnes qui luttent contre la tragédie et les difficultés. L’idée était de mobiliser une communauté mondiale de joueurs, de streamers et de créateurs de contenu Fallout autour d’une seule et même cause. Depuis sa création, Fallout For Hope a recueilli le soutien des joueurs du monde entier pour St. Jude [un hôpital pour enfant] et d’autres causes louables ».