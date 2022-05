Le démesuré projet Fallout London montre un gros quart d’heure de gameplay

L’équipe à l’origine du mod Fallout London pour Fallout 4 a illustré l’avancement de son projet à travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. C’est une « bande-annonce » dévoilant dix-neuf minutes de gameplay.

Les développeurs expliquent : « Fallout : London est un mod DLC ambitieux et novateur pour Fallout 4, le jeu de rôle post-apocalyptique de 2015 de Bethesda Game Studios. Fallout : London se distingue de ses homologues en proposant une expérience entièrement nouvelle : situer un jeu Fallout en dehors des États-Unis. Fidèle à son nom, Fallout : London se déroule À Londres. Des aristocrates parlementaires guindés à la résurrection des Chevaliers de la Table Ronde, en passant par une secte de révolutionnaires intransigeants (et plus encore !), Fallout : London incarne l’histoire et l’esthétique de Londres et donne à cette ville bien-aimée un aspect résolument nucléaire. »

Encore beaucoup de travail

L’équipe ne renseigne toujours pas de date de sortie. Si vous souhaitez contribuer à ce mod très ambitieux, il y a des places à prendre. Soyez simplement prévenus : « Fallout : London est un développement à forte intensité de travail qui implique pléthore de personnes aux compétences éclectiques et pluridisciplinaires, tant au niveau amateur qu’industriel. L’équipe fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande dévotion pour sa besogne. Tous les membres de l’équipe de Fallout : London partagent un amour profond des jeux vidéo et, surtout, de Fallout lui-même. Chaque membre de l’équipe de Fallout : London est recruté individuellement pour sa contribution et son talent dans le domaine de la conception de jeux et du modding ».

