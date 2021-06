G.Skill dégaine des kits de mémoire Trident Z Royal Elite à faible latence

G.Skill avait déjà lancé des barrettes DDR4 Trident Z Royal Elite en avril dernier, mais complète son offre avec des modules à faible latence. Pour les barrettes en DDR4-3600, l’entreprise propose des kits de 16 (2 x 8 Go) à 128 Go (8 x 16 Go) ; pour celles en DDR4-4000, elle se limite à deux kits de 16 Go (2 x 8 Go) et 32 Go (2 x 16 Go).

Les premiers modules ont des timings de 14-14-14-34 pour une tension de 1,45 V. Les seconds sont en 14-15-15-35 avec une tension de 1,55 V. Sans surprise, les latences rapides se payent ainsi au prix de tensions très élevées. G.Skill montre les kits à l’œuvre sur deux machines : l’une équipée d’une carte mère ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI associée à un processeur Intel Core i7-11700KF, l’autre munie d’une carte ASUS ROG ZENITH II EXTREME hébergeant un processeur AMD Ryzen Threadripper 3960X.

Disponibles en juin

La gamme est détaillée dans le tableau ci-dessous. Ces kits doivent être disponibles à l’achat dans le courant du mois, mais les tarifs restent pour l’instant inconnus. Ils bénéficient d’une garantie à vie.

Fréquence Timings Tension Capacité 4000 MHz 14-15-15-35 1,55 V 16 Go (2 x 8) and 32 Go (2 x 16) 3600 MHz 14-14-14-34 1,45 V 16 Go (2 x 8), 32 Go (4 x 8), 32 Go (2 x 16), 64 Go (4 x 16), 128 Go (8 x 16)

Source : TechPowerUp