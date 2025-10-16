Steam bat un nouveau record historique avec plus de 41,6 millions de joueurs connectés simultanément

Le 12 octobre 2025, Steam a atteint un nouveau record de 41,6 millions de joueurs connectés simultanément, porté par le lancement de Battlefield 6 et une croissance continue de sa base d’utilisateurs.

Le dimanche 12 octobre 2025, la plateforme Steam a franchi une nouvelle étape en enregistrant un pic de 41,6 millions de joueurs connectés en même temps, selon les données de SteamDB. Ce chiffre dépasse le précédent record de 40 millions, établi en mars de la même année, et confirme la croissance régulière de l’audience du service de distribution numérique de Valve.

Cette progression s’explique en partie par le lancement récent de Battlefield 6, sorti le 10 octobre. Bien que le titre n’ait pas dépassé les pics quotidiens de jeux comme PUBG: Battlegrounds, Dota 2 ou Counter-Strike 2, son arrivée a contribué à attirer un nombre significatif d’utilisateurs, portant le total à 41 666 455 joueurs simultanés. Les titres phares de Valve, ainsi que des événements comme le Steam Next Fest, ont également joué un rôle dans cette hausse.

Steam a doublé son nombre d’utilisateurs simultanés en cinq ans, passant de 20 millions en 2020 à plus de 40 millions en 2025. Cette évolution reflète l’importance croissante de la plateforme dans l’écosystème du jeu vidéo sur PC, malgré la concurrence d’autres services et l’essor des jeux sur console. La plateforme continue de bénéficier d’une base d’utilisateurs active et diversifiée, avec une présence marquée dans des régions comme l’Asie-Pacifique, qui représente 42 % de son audience mondiale.

L’analyse des tendances montre que Steam bat régulièrement ses propres records, souvent en lien avec des sorties majeures, des soldes saisonnières ou des événements communautaires. Avec une infrastructure en constante amélioration et un catalogue de jeux en expansion, Steam maintient sa position de leader sur le marché du jeu vidéo numérique.

Reste à voir comment les prochaines sorties, comme Call of Duty: Black Ops 7, influenceront ces chiffres dans les mois à venir.