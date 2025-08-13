Steam : vous ne pourrez peut-être plus utiliser PayPal pour payer vos jeux

PayPal ne traite plus les achats Steam qu’en EUR, CAD, GBP, JPY, AUD et USD depuis juillet 2025, après la décision d’une banque partenaire, sans que Valve ou PayPal n’en expliquent les raisons précises.

Depuis début juillet 2025, les utilisateurs de Steam rencontrent des difficultés pour effectuer des paiements via PayPal dans certaines devises. Une capture d’écran partagée sur Reddit révèle une réponse du support de Valve confirmant cette restriction : PayPal ne traite désormais plus les transactions sur la plateforme que dans six monnaies – l’euro (EUR), le dollar canadien (CAD), la livre sterling (GBP), le yen japonais (JPY), le dollar australien (AUD) et le dollar américain (USD).

Une décision liée à un partenaire bancaire

Selon le message de Valve, cette limitation résulte d’une décision unilatérale prise par la banque acquéreuse de PayPal, qui a cessé de traiter les transactions Steam dans les autres devises sans préavis. « En juillet 2025, PayPal nous a informés que leur banque partenaire mettait fin au traitement des paiements Steam dans certaines monnaies », précise le support. Aucune explication officielle n’a été fournie sur les motifs de cette interruption, mais Valve indique « espérer rétablir PayPal pour les devises concernées à l’avenir », sans préciser d’échéance.

Les joueurs affectés sont invités à utiliser d’autres moyens de paiement, comme l’ajout de fonds dans leur portefeuille Steam.

Un problème signalé depuis plusieurs semaines

Des plaintes d’utilisateurs sont apparues sur les forums de Steam dès début juillet, coïncidant avec la date mentionnée par Valve. Certains affirment avoir encore pu payer via PayPal dans des devises non listées jusqu’au 12 juillet environ, suggérant une mise en œuvre progressive de la mesure.

À l’origine, des tensions autour des contenus NSFW

Bien qu’aucune preuve directe ne lie cette restriction aux pressions récentes sur Valve pour retirer des jeux à contenu adulte ou NSFW, certains observateurs établissent un parallèle avec les campagnes menées contre ce type de titres sur Steam et d’autres plateformes comme Itch.io. Plusieurs processeurs de paiement ont récemment renforcé leurs contrôles sur les transactions liées à des contenus jugés sensibles, sans que PayPal ou ses partenaires n’aient confirmé ce lien.

Valve étudie par ailleurs « l’ajout de nouvelles méthodes de paiement » pour les utilisateurs impactés, sans donner plus de détails.