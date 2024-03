GeForce RTX 50 : hausse de la bande passante, mais toujours autant de VRAM ?

GeForce RTX 4090 ©NVIDIA

Les spécifications supposées des futures GeForce RTX 50 révèlent des configurations similaires à celles des générations précédentes. En effet, de nouvelles informations viennent corroborer celles suggérant le rabotage de la mémoire des GPU GB200.

Selon les informations recueillies, il est probable qu’ils utilisent la nouvelle norme de mémoire GDDR7, bénéficiant ainsi d’une amélioration de leur bande passante. De plus, logiquement, ces GPU devraient être sujets à des avancées technologiques de fabrication, notamment en utilisant le processus de gravure 3 nm de TSMC.

Cependant, cette nouvelle génération de cartes graphiques est étonnant en ce qui concerne l’évolution de leur bus mémoire et de la VRAM. Actuellement, la série Ada Lovelace comprend cinq modèles différents, allant du haut de gamme au plus abordable, avec des bus mémoire variant de 384 bits à 128 bits.

Il semblerait donc que les RTX adoptent une configuration ne dépassant pas 384 bits. De plus, ces modèles pourraient également offrir une VRAM comprise entre 24 Go et 8 Go. Sur ce dernier point, NVIDIA ferait donc l’impasse sur une amélioration de leur GPU et cela pourrait poser problème.

Although I still have fantasies about 512 bit, the memory interface configuration of GB20x is not much different from that of AD10x. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 9, 2024

La VRAM des GeForce RTX 50 pose-t-elle problème ?

Logiquement, ces GPU devraient offrir des performances de jeu améliorées par rapport aux cartes graphiques précédentes. De plus, l’utilisation de la mémoire GDDR7 devrait améliorer l’efficacité énergétique des GPU et doper les performances . Selon les dernières spéculations concernant cette génération de RTX 50, elle serait bien plus rapide que les RTX 4090 actuelles.

Le passage à la GDDR7 permet d’augmenter la bande passante sans élargir le bus mémoire et donc complexifier la puce et le PCB. Une RTX 4090 dispose d’une bande passante de 1018 Go/s, sur les RTX 50 celle-ci serait de 1536 Go/s au maximum. Si cela représenterait une progression importante de la vitesse des GPU, la possibilité que la mémoire vive n’évolue pas est en revanche intriguante.

NVIDIA GeForce RTX 4080© Igor’s LAB

Il est impossible de ne pas être déçu face au manque de VRAM sous-entendu par ces informations. Le fait que la mémoire vive ne dépasse pas 8 Go sur les GB206 et 207 suggère que les améliorations des RTX Serie 50 seraient moins importantes qu’espéré.

En effet, 8 Go de VRAM semblent très légers en 2024, voire insuffisants. En effet les jeux vidéo sont de plus en plus exigeants. Il est possible que cela puisse handicaper les joueurs, même ceux jouant en “basse” définition comme le 1080p.

Il est vrai qu’un modèle dépassant les 24 Go peut sembler superflu, sauf pour jouer en 8K à 120 FPS. Cependant, le fait que les GPU RTX 3090 Ti et RTX 4090 disposent tous deux de la même quantité de mémoire vive (24 Go) souligne le manque d’innovation de la part de NVIDIA.

GB202 GB203 GB204 GB206 GB207 Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit VRAM 24 Go 16 Go 12 Go 8 Go 8 Go Bande passante 1536 Go/s 1024 Go/s 768.0 Go/s 512.0 Go/s 512.0 Go/s Configuration potentielle des GPU GeForce RTX 50

Vers des variantes plus performantes et plus chères ?

Pour l’instant, la plupart des rumeurs s’accordent pour dire que les GeForce RTX Serie 50 seraient commercialisées courant 2024. En effet, pour contrer la concurrence, NVIDIA aurait revu ses plans afin de sortir les GPU plus tôt que prévu.

Afin de compenser cette absence d’évolution, NVIDIA pourrait également proposer des variantes à la mémoire doublée dans le futur. Ce ne serait pas nouveau, l’entreprise ayant opéré une stratégie similaire avec les GeForce RTX 4060 Ti. En revanche, il est probable que cela impacte négativement le prix des GPU.

Les cartes graphiques haut de gamme de NVIDIA ne sont pas connues pour être particulièrement abordables. Des modèles plus performants avec plus de mémoire pourraient gonfler les prix de manière irraisonnée.

Évidemment, des améliorations matérielles devraient être également de la partie par rapport aux générations précédentes. Les nouvelles cartes NVIDIA devraient intégrer le support de DisplayPort 2.1 ainsi qu’une mise à niveau du système de refroidissement.