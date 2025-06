Gigabyte lance une RTX 5050 ultra mince avec trois ventilateurs

Gigabyte a récemment dévoilé sa nouvelle carte graphique GeForce RTX 5050 OC Low Profile, une solution compacte conçue pour s’intégrer dans des boîtiers ITX. Cette carte se distingue par son système de refroidissement personnalisé, assurant une dissipation thermique efficace sans nécessiter un radiateur volumineux.

La GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G est équipée d’un design à triple ventilateur, tout en conservant des dimensions réduites de 182 mm x 69 mm x 36 mm, ce qui en fait une carte dual-slot. Elle dispose de 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 20 Gbps et utilise une interface PCIe 5.0. Bien que les fréquences de base et de boost n’aient pas encore été révélées, on s’attend à ce que la version OC offre des performances supérieures à la version de référence, qui propose une fréquence de boost de 2,57 GHz.

Le système de refroidissement de la RTX 5050 OC Low Profile inclut un radiateur personnalisé avec un gel conducteur thermique de qualité serveur appliqué sur la puce GPU, en contact direct avec une plaque en cuivre. Le radiateur en aluminium est connecté à des caloducs en cuivre pour une dissipation thermique optimale, rendant cette solution de refroidissement adaptée à la carte entière.

Côté connectivité, la RTX 5050 OC Low Profile est équipée de deux ports HDMI 2.1b, d’un port DisplayPort 1.4a et d’un port DisplayPort 2.1b. Le prix devrait être fixé au prix de vente conseillé de 249 dollars, avec une sortie prévue pour la fin du mois de juillet.

Cette carte graphique est conçue pour les systèmes compacts et les configurations ITX, offrant une solution performante et efficace pour les utilisateurs recherchant une carte graphique de petite taille sans compromettre les performances de refroidissement.