Des cartes graphiques RTX 5080 de Gigabyte souffrent de problèmes thermiques

Un des premiers incidents de débordement de gel thermique sur une carte Gigabyte a été signalé il y a moins de dix jours. L’incident concernait une carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5080, dans laquelle le gel thermique a commencé à fuir de sa position d’origine vers d’autres composants. Gigabyte a rapidement publié une déclaration indiquant que d’autres cartes graphiques pourraient être affectées par ce problème.

Ce problème serait dû à l’application de plus de gel thermique que nécessaire, ce qui a affecté certaines cartes graphiques Gigabyte RTX 50 série des premiers lots de production. Gigabyte a assuré à ses clients qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, car cela n’affecterait pas les performances, la fiabilité ou la durée de vie de la carte.

Il y a deux jours, un autre incident similaire a été signalé sur les forums de Techpowerup, où un utilisateur nommé “remekra” a rapporté que le gel thermique avait glissé vers les E/S de sa carte graphique RTX 50, car son boîtier, le Lian Li SUP01, utilise un montage vertical. Peu après, deux autres utilisateurs des forums Techpowerup ont signalé des cas similaires, tous deux possédant des cartes graphiques Gigabyte RTX 50 série.

Un utilisateur nommé “TaLL” a signalé qu’il utilisait sa Gigabyte RTX 5080 depuis environ une semaine et qu’il constatait déjà le glissement du gel thermique. Un autre utilisateur, “vermie22”, a signalé un incident similaire, montrant clairement un gel thermique sortant de sa position d’origine vers l’interface PCI-E.

Gigabyte a confirmé dans son communiqué de presse initial que ses cartes subissaient des tests rigoureux pour les performances et la stabilité. Cela inclut des chutes multi-axes et une vérification dans les orientations d’installation verticale et horizontale. Aucun des utilisateurs n’a signalé de défaillance ou de dommage de la carte graphique jusqu’à présent, mais certains pourraient paniquer en voyant cela sur leurs cartes graphiques. Cependant, il n’est pas recommandé de réparer cela soi-même, car le retrait du dissipateur thermique peut invalider la garantie.

Gigabyte a reconnu le problème de fuite de gel thermique signalé récemment sur ses dernières cartes graphiques RTX 50 série. La réponse officielle de l’entreprise est intervenue quelques jours seulement après qu’un message sur un forum de la communauté matérielle PC coréenne Quasar Zone a montré une fuite de gel thermique d’une carte RTX 5080 récemment achetée. Il a également été constaté que le problème n’était pas limité à un modèle particulier mais concernait presque toute la gamme de cartes graphiques RTX 50 série de Gigabyte.

Gigabyte a déclaré que ses cartes graphiques Nvidia RTX 50 série et AMD Radeon RX 9000 série utilisaient un gel thermoconducteur spécialement conçu au lieu des tampons thermiques traditionnels. Selon l’entreprise, ce matériau est conçu pour assurer un meilleur contact sur les surfaces inégales des composants et est appliqué à l’aide de machines entièrement automatisées pour réduire les erreurs humaines.

Gigabyte a également déclaré avoir ajusté le volume d’application du gel dans les nouvelles séries de production pour éviter des fuites similaires dans les futurs envois. Il est important de noter que l’entreprise n’a annoncé aucun programme de rappel ou de remplacement, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la demande massive et de l’offre limitée de cartes graphiques.

Les utilisateurs concernés sont encouragés à contacter les centres de service client régionaux de Gigabyte pour obtenir une assistance supplémentaire.