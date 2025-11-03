Siri pourrait bientôt être boosté avec … Google Gemini !

Apple préparerait une nouvelle version de Siri reposant partiellement sur un modèle personnalisé de Google Gemini, hébergé sur ses propres serveurs, afin d’améliorer les capacités de l’assistant vocal tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.

Image générée par CharGPT.

Apple envisagerait d’améliorer les capacités de son assistant vocal Siri en s’appuyant sur la technologie d’intelligence artificielle de Google. Selon les informations rapportées par le journaliste Mark Gurman pour Bloomberg, relayées par 9to5Mac, la prochaine version de Siri pourrait être partiellement propulsée par le modèle Gemini, développé par Google.

Un partenariat discret entre deux géants

Apple aurait conclu un accord avec Google afin de concevoir un modèle Gemini personnalisé, spécifiquement destiné à fonctionner sur les serveurs Private Cloud Compute d’Apple. Cette approche permettrait à la firme de Cupertino de bénéficier de la puissance de Gemini tout en conservant le contrôle de ses infrastructures et de la confidentialité des données utilisateurs.

Les discussions entre Apple, Google et Amazon remontent à l’année dernière. L’entreprise dirigée par Tim Cook avait exploré différentes options pour renforcer Siri à travers des modèles d’IA externes. Finalement, le choix se serait porté sur la solution de Google plutôt que sur celle d’Anthropic, soutenue par Amazon. L’intégration historique de Google Search dans Safari aurait également pesé dans la décision, selon Gurman.

Une collaboration entre Apple et Google qui restera discrète

Si ce rapprochement entre Apple et Google marque une nouvelle étape dans l’évolution de Siri, les deux sociétés ne devraient pas communiquer officiellement sur le partenariat. Apple souhaite vraisemblablement préserver son image d’entreprise indépendante sur le plan technologique, tandis que Google préfère éviter d’exposer trop ouvertement une collaboration avec un concurrent direct.

Il ne faut donc pas s’attendre à voir Siri mettre en avant des services Google ni à une intégration visible des fonctionnalités Gemini, contrairement à ce que propose Samsung avec Galaxy AI sur ses smartphones.

Une refonte profonde de Siri en préparation

Apple travaillerait depuis plusieurs mois à une refonte complète de Siri. D’après Gurman, cette reconstruction reposerait sur trois piliers : un planner chargé de la planification des tâches, un système de recherche (web et interne aux appareils) et un summarizer capable de résumer des contenus. Ces trois composants pourraient exploiter différentes versions du modèle Gemini, adaptées pour fonctionner directement sur les serveurs Apple.

L’intégration de Gemini ne correspondrait pas à une adoption complète du système de Google, mais plutôt à une utilisation ciblée. Cela réduirait les risques de partage de données entre les deux entreprises, en cohérence avec la politique de confidentialité d’Apple.

Selon Gurman, cette nouvelle version de Siri pourrait être introduite avec la mise à jour iOS 26.4, attendue au premier ou au deuxième trimestre de 2025. L’objectif serait d’offrir à Siri une meilleure compréhension des requêtes complexes et une capacité accrue à répondre à des questions de culture générale.