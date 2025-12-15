Les écouteurs de Google vont reprendre cette fonctionnalité des AirPods

Google déploie sur Android une traduction vocale en temps réel propulsée par Gemini, compatible avec n’importe quel casque audio et supportant plus de 70 langues, marquant une avance technique et fonctionnelle significative sur la solution propriétaire d’Apple.

Google vient de lancer en bêta une mise à jour majeure de son application Translate sur Android. Le principe : transformer n’importe quelle paire d’écouteurs en dispositif de traduction simultanée. Plus de 70 langues sont supportées, contre 9 pour la solution concurrente d’Apple.

Un grand nombre de langues disponibles

La fonctionnalité repose sur Gemini, le modèle d’IA générative de Google. Contrairement aux systèmes de traduction classiques, l’algorithme tente de préserver le ton, l’emphase et le rythme du locuteur original. Les expressions idiomatiques sont localisées plutôt que traduites littéralement — un point technique souvent négligé par les solutions grand public.

Le déploiement actuel couvre les États-Unis, le Mexique et l’Inde. La liste des langues inclut les principales langues européennes (anglais, espagnol, allemand, français, russe, ukrainien), asiatiques (chinois, japonais, coréen), ainsi que l’arabe standard, l’arabe palestinien, l’hindi, l’ourdou et le zoulou. iOS et d’autres pays suivront en 2026.

Les traductions textuelles propulsées par Gemini sont disponibles dans 20 langues via les applications Android, iOS et l’interface web.

Comparatif direct avec Apple

Apple a introduit une fonctionnalité similaire avec iOS 26 en juin dernier. La comparaison technique est sans appel :

Critère Google Translate Apple Langues audio 70+ 9 Casques compatibles Tous AirPods sélectionnés Modèle IA Gemini (propriétaire) Apple Intelligence + GPT Disponibilité Android (iOS en 2026) iOS 26

La restriction matérielle d’Apple aux AirPods Pro et modèles récents limite drastiquement l’adoption. Google, en rendant la fonctionnalité agnostique au matériel, élimine cette barrière d’entrée.

Google veut défier Apple sur ce terrain

Cette mise à jour s’inscrit dans la course à l’adoption de l’IA générative. Google Translate revendique déjà une base d’utilisateurs massive ; l’intégration de Gemini renforce cet avantage. Selon les informations disponibles, OpenAI aurait récemment réorienté sa feuille de route pour contrer spécifiquement les avancées de Google dans ce domaine.

Apple Intelligence reste dépendant de modèles externes, notamment GPT d’OpenAI. Cette architecture hybride explique en partie le retard fonctionnel observé.

Gamification : Google attaque Duolingo

Outre la traduction en temps réel, Google renforce le volet éducatif de son application. Dans une tentative claire de concurrencer des plateformes comme Duolingo, l’application intègre désormais des cours de langue avec un feedback amélioré par l’IA et un suivi de progression journalier.

Pour les professionnels et les entreprises, cette mise à jour signale que la barrière de la langue dans les communications transfrontalières est en passe d’être levée non pas par du matériel coûteux, mais par une couche logicielle IA de plus en plus performante. Le support pour iOS et l’extension à d’autres zones géographiques sont prévus pour l’année prochaine.