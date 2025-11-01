GTA 6 : Rockstar Games licencie des employés, du retard à prévoir ?

Rockstar Games est accusé d’avoir licencié plusieurs employés au Royaume-Uni et au Canada pour avoir tenté de se syndiquer, une décision que la société justifie par des fautes graves.

Le studio Rockstar Games, connu pour la série Grand Theft Auto, fait l’objet d’accusations d’”entrave à la syndicalisation” après avoir licencié entre 30 et 40 employés au Royaume-Uni et au Canada. Selon le syndicat Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), ces départs ne seraient pas liés à des raisons économiques, mais à la volonté des salariés concernés de créer une structure syndicale au sein de l’entreprise.

Le syndicat crie au mépris

Dans un communiqué, Alex Marshall, président de l’IWGB, a dénoncé “un acte flagrant et délibéré d’entrave syndicale”. Il estime que ces licenciements traduisent “un mépris du droit du travail et des conditions de vie de ceux qui contribuent au succès de la société”. Le syndicat prévoit d’engager des recours juridiques afin d’obtenir la réintégration des employés concernés et de faire reconnaître leurs droits.

Spring Mcparlin-Jones, présidente de la section Game Workers Union de l’IWGB, a également réagi, soulignant que la situation illustre le déséquilibre entre les bénéfices générés par l’entreprise et le traitement réservé à ses équipes. Elle a rappelé que le prochain GTA VI, attendu pour 2026, pourrait générer plusieurs milliards de dollars de revenus, un chiffre jugé “contrastant avec la précarité vécue par certains travailleurs du secteur”.

Des licenciements pour “faute grave”

De son côté, Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, a défendu la décision du studio. Alan Lewis, responsable de la communication du groupe, a déclaré à l’agence Bloomberg que les licenciements étaient liés à des cas de “faute grave”, sans préciser la nature des faits reprochés. Il a également affirmé que Take-Two soutenait la position de Rockstar dans cette affaire.

L’industrie du jeu vidéo connaît depuis plusieurs années une montée des initiatives syndicales. Des studios tels que Blizzard Albany, Raven Software, ou encore ZeniMax ont récemment vu leurs équipes se regrouper pour défendre de meilleures conditions de travail.

Le contexte chez Rockstar est d’autant plus scruté que le studio prépare la sortie de Grand Theft Auto VI, prévue pour le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ce titre très attendu, déjà reporté une fois, demeure en cours de développement.