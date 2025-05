GTA 6 sera encore plus beau qu’espéré à sa sortie, à une seule condition

Rockstar Games a dévoilé un nouveau trailer de GTA 6. Cependant, ce dernier a été capturé sur PlayStation 5, il est donc à espérer, même quasiment certain, que la version PC sera encore plus belle.

Le 7 mai 2025, David Carcasole a rapporté que Rockstar a confirmé que la dernière bande-annonce de Grand Theft Auto VI a été entièrement capturée sur une PlayStation 5. Cette révélation a suscité un vif intérêt parmi les fans, qui se demandaient si les images spectaculaires de la bande-annonce correspondaient à du gameplay réel.

Rockstar a précisé dans un post sur X que la bande-annonce était un mélange de cinématiques et de gameplay, le tout capturé sur une PS5. Cette confirmation a rassuré les joueurs qui n’ont pas encore mis à niveau leur console, leur garantissant une expérience visuelle de haute qualité dès le lancement du jeu prévu pour le 26 mai 2026.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1920181314092765494

Pour les propriétaires d’une PS5 Pro, cette annonce laisse entrevoir des performances encore améliorées, avec des images plus fluides et des fréquences d’images plus élevées. Les joueurs hésitant à acheter une PS5 Pro peuvent désormais le faire en toute confiance, sachant qu’ils bénéficieront d’une expérience visuelle exceptionnelle avec GTA VI.

Plusieurs vidéos d’analyse ont déjà été publiées, mettant en lumière les améliorations graphiques apportées par Rockstar par rapport à GTA V. Peu après la confirmation de Rockstar, Digital Foundry a publié une analyse détaillée de la bande-annonce, soulignant quelques imperfections mineures comme l’aliasing et les effets de cheveux. Malgré ces petits défauts, les experts de Digital Foundry sont impressionnés par la qualité visuelle globale du jeu.

Cependant, Digital Foundry spécule que GTA VI pourrait ne proposer qu’un mode 30 images par seconde au lancement. Il est possible que les utilisateurs de PS5 Pro bénéficient d’un mode 60 images par seconde, mais cela semble peu probable compte tenu des technologies utilisées par Rockstar pour rendre le jeu aussi beau. De plus, Rockstar a l’habitude de lancer ses grands jeux sans mode 60 images par seconde.

Enfin, Digital Foundry estime que GTA VI sera trop exigeant pour la Nintendo Switch 2 et les PC portables, du moins dans un état jouable. Cependant, Rockstar pourrait profiter du délai pour optimiser le jeu et préparer une version pour Nintendo Switch 2 et/ou un mode 60 images par seconde, si ce n’est pour le lancement, pour une mise à jour ultérieure en 2026.