HighPoint propose des cartes RAID NVMe M.2 à 8 ports

HighPoint a annoncé deux nouvelles cartes RAID M.2 NVMe à 8 ports : l’une en PCIe 3.0 x16, la SSD7140A, l’autre en PCIe 4.0 x16 la SSD7540. Les deux cartes prennent en charge jusqu’à 64 To ; celle en PCIe 4.0 supporte un débit de 28 000 Mo/s.

Ces cartes proposent huit emplacements de stockage M.2 mais la bande passante maximale s’obtient avec quatre SSD, chaque dispositif utilisant quatre lignes PCIe. Les quatre emplacements M.2 supplémentaires sont donc surtout là pour offrir une capacité additionnelle.

Refroidies par deux ventilateurs

Les deux cartes sont plutôt imposantes avec des dimensions de 285 x 111 x 21 mm. Le PCB est entièrement recouvert par un dissipateur thermique logeant deux ventilateurs. Le diamètre de ces derniers n’est pas précisé mais doit être d’environ 40 mm. La page produit précise : « Le contrôleur RAID SSD7540 bénéficie d’une conception entièrement repensée de notre système de refroidissement NVMe éprouvé. La solution Low-Noise Hyper-Cooling de HighPoint garantit que vos SSD NVMe fonctionnent constamment dans leurs seuils de température recommandés, même en cas d’E/S lourdes et soutenues, en combinant un dissipateur thermique en aluminium anodisé sur toute la longueur avec deux ventilateurs ultra-durables et quasi-silencieux, et un pad thermique à haute conductivité. »

Le SSD7140A offre une vitesse maximale de 14 000 Mo/s. Logiquement, grâce à l’interface PCIe 4.0, le SSD7540 double cette valeur avec un débit max 28 000 Mo/s. Ces cartes prennent en charge les configurations RAID 0, RAID 1 mais également RAID 10 (Redundant Array of Independent Disks) et JBOD (Just a Bunch Of Disks).

La carte SSD7140A coûte 729 dollars, la SSD7540, 1099 dollars. Bien sûr, il faudra ajouter à ce montant celui des SSD.

