Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard dévoile ses configurations PC : 16 Go de RAM minimum

La configuration minimale est relativement accommodante, mais rime avec 720p et 30 images par seconde. Si vous visez le 2160p / Ultra, pas de tour de passe-passe, il vous faudra au moins le haut de gamme actuel d’AMD ou le très haut de gamme de précédente génération de NVIDIA.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu attendu de baguette ferme par beaucoup d’aficionados du célèbre sorcier balafré à lunettes. Ce RPG d’action-aventure, développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Games, doit paraître le 10 février prochain sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Si vous envisagez d’y jouer sur la première plateforme, le studio a communiqué les configurations minimales et recommandées.

© Avalanche Software

La configuration minimale rime avec définition 720p et 30 images par seconde avec les réglables en Low. Ces conditions de jeu requièrent un processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470 ; 16 Go de RAM.

Pour profiter de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard dans des conditions plus agréables, en Full HD à 60 images par seconde avec les paramètres graphiques en High, prévoyez un Core i7-8700 ou Ryzen 5 3600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT ou Arc A770 ; toujours 16 Go de RAM.

Les meilleurs jeux et franchises d’action-aventure de tous les temps

Les configurations pour l’Ultra

Avalanche Sofwtare renseigne d’autres configurations pour l’Ultra 1440p et l’Ultra 2160p. Pour cette dernière, les recommandations en matière de GPU sont une Radeon RX 7900 XT ou une GeForce RTX 3090 Ti (une GeForce RTX 4070 Ti est donc aussi une option).

© Avalanche Software

Le titre tourne sous Unreal Engine 4 et prendra en charge le NVIDIA DLSS 3 au lancement. La technologie de protection anti-piratage Denuvo sera également de la partie.

Un RPG d’action-aventure en monde ouvert

Vous pouvez précommander le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur l’Epic Games Store ou sur Steam. Le prix de l’édition de base est de 60 euros. Notez qu’il s’agit d’une aventure exclusivement solo. Voici le pitch :

« Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l’univers des livres Harry Potter. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers, et d’autres nouveaux, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous rêvez d’être.

Découvrez le Poudlard des années 1800. Vous y incarnez un élève détenant la clé d’un secret antique qui menace d’anéantir le monde des sorciers. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Votre héritage vous appartient. Écrivez votre propre histoire. »