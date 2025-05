Intel Arc B750 : Une simple erreur ou une annonce officielle à venir d’une nouvelle carte graphique ?

Une référence à une carte graphique Intel Arc B750 a récemment été repérée sur le site officiel japonais d’Intel. Bien que l’entreprise n’ait pas officiellement confirmé l’existence de ce modèle, cette mention pourrait indiquer qu’un nouveau GPU de la gamme Battlemage est en préparation.

La “Arc B750” fait une apparition sur le site d’Intel

C’est l’utilisateur @Haze2K1 qui a repéré pour la première fois la mention du modèle « Arc B750 » sur le site web japonais d’Intel. Cette référence reste accessible en ligne, mais elle ne s’accompagne d’aucune information technique. L’onglet « Spécifications » redirige vers la fiche du GPU Arc B570, ce qui suggère une possible erreur de saisie plutôt qu’une réelle annonce de produit.

Cette incohérence semble limitée à la version japonaise du site. Il est donc possible que « B750 » ait été inscrit à la place de « B570 » par erreur. Néanmoins, cette mention alimente les spéculations autour de l’évolution de la gamme Battlemage.

Une gamme en développement, malgré peu d’annonces

La gamme Battlemage d’Intel, issue de la deuxième génération de GPU Arc, a vu l’arrivée récente des modèles Arc B580 et B570. Par ailleurs, Intel a récemment présenté les GPU professionnels Arc Pro B60 (24 Go) et B50 (16 Go) à base de puce BMG-G21, conçus notamment pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Des rumeurs évoquent depuis un moment un modèle plus performant, l’Arc B770, basé sur la puce BMG-G31. Ce dernier pourrait proposer jusqu’à 32 cœurs Xe2, contre 20 pour le B580, ainsi qu’un bus mémoire de 256 bits associé à une capacité de 16 Go de VRAM. L’Arc B750 pourrait quant à lui s’inscrire dans le segment intermédiaire entre le B570 et ce potentiel B770.

Une nouvelle carte Battlemage ou une prochaine génération ?

Si Intel décidait d’étoffer sa gamme actuelle, le B750 pourrait constituer un ajout logique aux côtés d’un éventuel B770, succédant ainsi aux modèles Arc A750 et A770 de la génération Alchemist. Toutefois, aucune information officielle ne confirme pour l’instant l’existence de ces cartes.

Enfin, il est également possible qu’Intel se concentre progressivement sur ses prochaines architectures Xe3 « Celestial » et Xe4 « Druid ». La première serait déjà en phase de validation pré-silicium et pourrait équiper les futurs processeurs Panther Lake.