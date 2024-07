Intel Arc Battlemage Xe2 : le 4 nm de TSMC pour affronter frontalement les Radeon et GeForce RTX ?

©Intel

Intel se prépare à lancer sa prochaine génération de cartes graphiques dédiées, les Intel Arc Battlemage Xe2, marquant un pas important dans sa stratégie visant à concurrencer NVIDIA et AMD sur le marché des GPU. Attendues pour 2025, ces cartes graphiques utiliseront la nouvelle architecture graphique Xe2-HPG d’Intel, les GPU étant a priori fabriqués par TSMC en utilisant son nœud de gravure 4 nm EUV.

Le passage au 4 nm de TSMC : un bond en avant

Le passage au nœud de gravure 4 nm EUV de TSMC pour les GPU Battlemage est une décision stratégique d’Intel. Cette meilleure finesse de gravure permet une densité accrue de transistors, de meilleures performances et une efficacité énergétique en hausse par rapport au nœud N6 utilisé pour les GPU Alchemist.

En pratique, cela permettrait à Intel d’augmenter considérablement le nombre de cœurs Xe sur ses GPU Battlemage, doublant presque le nombre par rapport à la génération précédente. Le nœud 4 nm devrait en outre autoriser des vitesses d’horloge plus élevées et d’autres améliorations architecturales ; de quoi contribuer à améliorer les performances globales.

Intel vise clairement à se positionner comme un concurrent sérieux sur le marché des GPU. La combinaison de l’architecture Xe2, du processus 4 nm et d’autres améliorations, telles que l’augmentation de l’IPC, devrait offrir des performances comparables à celles des offres actuelles d’AMD et de NVIDIA. Hélas pour le constructeur, ces deux géants ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers et devraient eux aussi proposer de nouvelles solutions graphiques d’ici 2025, telles que les GeForce RTX 50 Series déjà dans les cartons du géant vert.

Modèle Arc B*** Arc B*** Arc A770 Chipset Arc BMG-G31 Arc BMG-G21 Arc ACM-G10 Nœud de gravure TSMC 4nm? TSMC 4nm? TSMC 6nm (N6) Taille de la puce ? ? 406mm² Shading Units

(Coeurs) 4096-7168 ?

(32-56 cœurs Xe2) 2048 ?

(16-20 cœurs Xe2) 4096

(32 cœurs Xe) Fréquence GPU ? ? 2.10 GHz Quantité VRAM 16 Go GDDR6(x)? 12 Go GDDR6(x)? 16 Go GDDR6 Vitesse VRAM ? ? 17.5 Gbps Bus mémoire 256-bit 192-bit 256-bit Bande passante ? ? 560 Go/s Bus PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 4.0 TGP ? ? 225W

Intel sur le marché des GPU, des défis mais aussi des opportunités

Le lancement des GPU Battlemage intensifiera probablement la concurrence sur le marché des GPU, Intel étant prêt à affronter de front AMD et NVIDIA, comme en témoignent ses investissements importants dans le développement de nouvelles architectures et technologies gravitant autour des cartes graphiques.

La société aurait pour objectif d’atteindre une parité de performances avec les offres actuelles d’AMD et de NVIDIA avec ses GPU Battlemage, et compte sur une combinaison de performances, de prix et de prise en charge logicielle pour attirer les consommateurs. La société reste toutefois toujours confrontée à des défis importants, comme le manque de reconnaissance de la marque sur ce marché ultra-concurrentiel, ou la nécessité de construire un écosystème solide autour de ses GPU, y compris la prise en charge des développeurs et des partenaires.

Heureusement pour Intel, la demande croissante de GPU dans des segments tels que les jeux, les centres de données et l’intelligence artificielle pourrait se révéler être autant d’opportunités, en attendant l’arrivée par la suite de l’architecture Xe3-HPG des GPU Celestial…