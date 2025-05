Intel pourrait dévoiler une nouvelle carte graphique au Computex 2025

La Intel Arc Battlemage B770, prévue pour le Computex 2025, pourrait concurrencer la série RTX 5060 de NVIDIA grâce à ses 24 à 32 cœurs Xe2, son bus mémoire de 256 bits et ses 16 Go de mémoire GDDR6, offrant environ 50 % de performances en plus par rapport au B580.

Selon des rumeurs récentes, Intel pourrait dévoiler sa nouvelle carte graphique haut de gamme, la Arc Battlemage B770, lors du Computex 2025, qui se tiendra dans quelques semaines. Cette carte graphique est attendue avec impatience par les passionnés de technologie, car elle pourrait concurrencer la série RTX 5060 de NVIDIA.

La Arc Battlemage B770 serait équipée de 24 à 32 Xe2 cores, d’un bus mémoire de 256 bits et de 16 Go de mémoire GDDR6. Ces spécifications en font une carte graphique puissante, capable de rivaliser avec les modèles haut de gamme de NVIDIA et AMD. Cependant, Intel n’a pas encore officiellement confirmé ces détails, et il est possible que la carte soit retardée ou même annulée.

La Battlemage B770 pourrait offrir environ 50 % de performances en plus par rapport au B580, grâce à l’augmentation du nombre de coeurs et de la bande passante mémoire. Cela en ferait une option intéressante pour les joueurs et les créateurs de contenu à la recherche de performances élevées sans se ruiner.

L’annonce officielle de la Arc Battlemage B770 est attendue pour le Computex 2025, mais il est possible que des retards ou des changements de dernière minute affectent cette date. Les passionnés de technologie et les joueurs attendent avec impatience de voir ce qu’Intel a en réserve pour concurrencer NVIDIA et AMD sur le marché des GPU haut de gamme.