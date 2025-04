Intel doit obtenir une licence d’exportation pour vendre ses puces Gaudi en Chine

Les nouvelles politiques commerciales des États-Unis obligent Intel à obtenir une licence d’exportation pour vendre ses puces Gaudi en Chine, compliquant ses opérations et potentiellement favorisant les alternatives locales chinoises à long terme61345.

Des restrictions imposées

Les restrictions visent les puces avec une bande passante DRAM supérieure à 1400 Go/s, une bande passante I/O supérieure à 1100 Go/s, ou une combinaison supérieure à 1700 Go/s. Les puces Gaudi d’Intel entrent dans cette catégorie, nécessitant ainsi une licence d’exportation.

Bien qu’Intel n’ait pas une présence aussi importante en Chine que NVIDIA, l’entreprise comptait des géants technologiques comme ByteDance parmi ses clients. Ces clients achetaient les puces d’Intel comme alternative à celles de NVIDIA. Cependant, la nécessité d’une licence d’exportation complique désormais les procédures pour Intel, qui devra franchir plusieurs étapes légales avant de pouvoir expédier ses accélérateurs.

Conséquences pour le marché en Chine

Les politiques commerciales de l’administration Trump ont mis des géants technologiques comme NVIDIA et AMD dans une situation délicate. Ces entreprises ne peuvent plus vendre directement leurs puces en Chine, rendant leur présence sur ce marché plus difficile à maintenir. À long terme, ces politiques pourraient favoriser la Chine, qui se tournera vers des alternatives nationales, comme les puces Ascend de Huawei.

Il reste à voir comment les entreprises concernées réagiront à cette situation. Elles pourraient proposer des solutions «réduites» ou envisager de quitter le marché, bien que cette dernière option semble peu probable pour le moment.