Intel lance ses cartes graphiques Iris Xe DG1 pour les PC fixes

Équipées de 80 unités d’exécution et de 4 Go de LPPDR4X.

Début novembre, Intel a fait son retour sur le marché des cartes graphiques dédiées avec son GPU Iris Xe MAX, d’abord pour les PC portables. La société a maintenant officialisé sa collaboration avec Asus et Colorful pour l’arrivée de ses premières cartes graphiques Iris Xe pour les PC fixes (nom de code DG1), toujours gravées en SuperFin 10 nm.

N’espérez pas acquérir une carte graphique dédiée Intel sur le marché DIY pour l’instant ; en effet, l’entreprise les réserve aux OEM. Pour en obtenir une, il faudra acheter donc acheter un ordinateur prémonté. N’attendez pas non plus un foudre de guerre : la DG1 desktop se contente de 80 unités d’exécution, soit 16 de moins que la version mobile. La fréquence reste inconnue. En ce qui concerne la mémoire, ce sont 4 Go de LPPDR4X sur un bus de 128 bits. La bande passante mémoire est ainsi de 68 Go/s.

Les processeurs Alder Lake-S d’Intel seraient prévus pour septembre

TDP de 30 W

Cette DG1 desktop utilise une interface PCIe 4.0 x4. Son TDP est de seulement 30 W. Cela facile un refroidissement passif, comme en témoigne la carte d’Asus. Le GPU propose trois sorties d’affichage et prend en charge le codec AV1 ainsi que le HDR.

Selon le communiqué de presse d’Intel, cette carte cible les « systèmes destinés au grand public et aux petites et moyennes entreprises ».

Des GPU plus haut de gamme arriveront dans les prochains mois. Récemment, un pilote graphique a par exemple mentionné une solution graphique Intel DG2 avec 512 UE et 8 Go de mémoire GDDR6.