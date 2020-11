Intel lance un nouveau GPU pour les serveurs basé sur l’architecture Xe-LP

Quelques jours après la présentation de la carte Iris Xe MAX (anciennement DG1), Intel dévoile un nouveau GPU : l’Intel Server GPU. Un modèle autrefois appelé SG1 qui se destine logiquement aux serveurs ; plus précisément, à ceux consacrés au cloud gaming sur Android. Cette référence reprend les caractéristiques des Iris Xe Max : elle est toujours fabriquée selon le procédé SuperFin 10 nm, s’arme de 96 unités d’exécution et hérite de mémoire vidéo LPDDR4X sur un bus de 128 bits. En revanche, Intel a doublé la quantité de VRAM, désormais de 8 Go au lieu de 4 Go. À l’instar des GPU Iris Xe MAX, ce GPU prend en charge les standards AVC, HEVC, MPEG2, VP9, AV1 ainsi que le plugin média pour FFMPEG. Pour les applications Android incapables de fonctionner nativement sur les puces Intel, la société mobilise sa technologie Bridge.

Parallèlement, le partenaire H3C d’Intel en profite pour dévoiler sa XG310. Cette référence rassemble quatre des GPU susmentionnés au sein d’une même carte au format ¾ qui utilise une interface PCIe 3.0 x16. Elle profite logiquement de 32 Go de VRAM ; son TDP est de 150 W. Selon Intel, une seule XG310 est susceptible d’assurer 60 flux en 720p à 30 images par seconde sur Arena of Valor ; sur un système à deux cartes XG310, la firme promet jusqu’à 100 instances sur ce titre et 160 sur des jeux moins exigeants.

Le cloud gaming sur Android, un marché porteur

En pratique, la carte Iris Xe Max offre un niveau de performances proche de celui d’une GeForce MX350 de NVIDIA ; autant dire qu’on n’est pas sur du très haut de gamme, loin de là. Par conséquent, même combinés dans des serveurs, les « Intel Server GPU » ne sont pas conçus pour des jeux très gourmands. Néanmoins, le jeu sur Android n’exige pas une puissance de calcul énorme. Ainsi, Intel souhaite à l’évidence mettre à profit son écosystème pour proposer de solutions bon marché.

L’entreprise peut déjà compter sur le soutien de Tencent. En effet, la société déclare : « Intel est un collaborateur important de notre solution Android Cloud Gaming. Les processeurs Intel Xeon Scalable et les GPU pour serveurs Intel offrent une solution à haute densité, à faible latence, à faible consommation et à faible coût total de possession. Nous sommes en mesure de générer plus de 100 instances de jeu par serveur de 2 cartes pour nos jeux les plus populaires, King of Glory et Arena of Valor ».

Par ailleurs, Intel a programmé la version Gold de son « Intel oneAPI Toolkit » pour décembre prochain. Il s’agit d’un modèle de programmation inter-architecture conçu pour simplifier la programmation entre les GPU, CPU, FPGA. Celui-ci vise à faciliter la portabilité du code entre les processeurs vectoriels (GPU), scalaires (CPU), spatiaux (FPGA) et matriciels (accélérateurs). Les solutions proposées incluent des compilateurs, des librairies ainsi que des outils d’analyse et de débogage.