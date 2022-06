Intel : les processeurs Sapphire Rapids auront un peu de retard

Intel a annoncé un léger retard pour le lancement en volume des processeurs Xeon Scalable de 4e génération, les Sapphire Rapids. Cet ajournement ne remet pas en cause la disponibilité prévue cette année. Intel précise que la validation des différentes plateformes prend simplement un peu plus de temps qu’escompté.

Sandra Rivera – Crédit : Intel

Sandra Rivera, directrice générale de l’Intel Datacenter and AI Group, a déclaré (oralement) lors de la Bank of America Securities Global Technology Brokers Conference, que des processeurs Sapphire Rapids avaient bien été livrés aux partenaires d’Intel à des fins de test mais « qu’à ce stade, nous prévoyons plus de temps pour la validation des plateformes et des produits, donc nous voyons la montée en puissance de Sapphire Rapids […] plus tard dans l’année qu’initialement prévu ».

Plusieurs résultats de benchmarks pour un Xeon Sapphire Rapids à 52 cœurs

15 millions de processeurs Alder Lake

Ce n’est pas le premier retard pour cette génération de Xeon. Les premières expéditions de puces PRQ (Production Release Qualification) étaient programmées pour fin 2021 au départ, avant d’être décalées à début 2022. Logiquement, ce report a conduit Intel à décaler la date de disponibilité en volume à la mi-2022.

Sandra Rivera a assuré que cet ajournement n’était pas dû à des problèmes de fabrication. Elle souligne que ces processeurs Sapphire Rapids bénéficient du nœud Intel 7 désormais mature puisqu’employé depuis plusieurs mois pour les processeurs Alder Lake ; et l’entreprise a déjà produit plus de 15 millions d’unités, faisant de ces puces « le plus grand démarrage de produits clients depuis presque dix ans ».

Enfin, Sandra Rivera a souligné que si les processeurs de la gamme Sapphire Rapids étaient retardés, leurs successeurs, les Emerald Rapids, étaient toujours programmés pour fin 2023. Elle a indiqué à leur sujet : « Emerald Rapids, qui succédera à Sapphire [dans] la seconde moitié de l’année prochaine, promet de belles améliorations en matière mémoire, de réseau et de performance globale ».

Source : Intel via VideoCardz / Tom’s Hardware US