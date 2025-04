Cette technologie d’IA d’Intel va révolutionner le calcul d’intelligence artificielle

L’accélérateur IA Gaudi 3 d’Intel, désormais disponible sur IBM Cloud, offre une alternative économique et performante aux GPU AI de NVIDIA, avec des résultats prometteurs dans les benchmarks réalisés par Signal65.

L’accélérateur IA Gaudi 3 d’Intel a été officiellement adopté par IBM Cloud, marquant la première intégration de Gaudi 3 par un fournisseur de services cloud (CSP). Cette adoption représente une étape notable pour Intel dans le marché du matériel IA.

IBM Cloud est devenu le premier CSP à proposer les accélérateurs IA Gaudi 3 d’Intel à ses clients. Cette initiative vise à offrir une alternative économique aux solutions IA existantes, notamment celles de NVIDIA. L’adoption du Gaudi 3 par IBM Cloud s’inscrit dans un effort plus large visant à rendre l’IA plus accessible et abordable pour les entreprises du monde entier.

Comparaisons de performance

Les premiers tests de l’accélérateur IA Gaudi 3 sur IBM Cloud ont donné des résultats prometteurs. Signal65 a réalisé des benchmarks comparant le Gaudi 3 aux GPU AI H100 et H200 de NVIDIA.

Les tests, qui incluaient le débit d’inférence LLM avec des paramètres spécifiques, ont montré que le Gaudi 3 surpassait les offres de NVIDIA dans certains scénarios. Ces benchmarks ont été réalisés en utilisant les modèles Granite (8B) d’IBM et Llama-3.1 de Meta.

Une solution économique

L’un des principaux avantages du Gaudi 3 d’Intel est son coût attractif. Disponible à un tarif inférieur à celui des concurrents de NVIDIA, le Gaudi 3 constitue une option intéressante pour les clients recherchant des solutions IA efficaces et abordables. Cet avantage économique, combiné à ses performances compétitives, positionne le Gaudi 3 comme une alternative viable sur le marché des accélérateurs IA.

Perspectives futures

Bien que le Gaudi 3 d’Intel montre du potentiel, son succès dépendra de son adoption plus large et de stratégies marketing efficaces. Bien qu’il ne puisse pas immédiatement rivaliser avec la popularité et les performances de NVIDIA, le Gaudi 3 offre une proposition de valeur solide qui pourrait séduire un large éventail de clients entreprises.

L’adoption de l’accélérateur IA Gaudi 3 d’Intel par IBM Cloud représente une étape importante pour Intel dans le domaine du matériel IA. Avec des performances compétitives et des avantages économiques, le Gaudi 3 a le potentiel de devenir un acteur notable dans le marché des accélérateurs IA.