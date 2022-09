Intel révèle la date de lancement et le prix de l’Arc A750

En début de semaine, dans le cadre de l’évènement Innovation, Intel a présenté ses premiers processeurs Raptor Lake desktop ainsi que le fleuron de ses GPU Arc Alchemist, l’Arc A770. Dans la foulée de ces annonces, Ryan Shrout précisait sur Twitter que l’autre carte graphique de la série 700, l’Arc A750, serait présentée avant la fin de semaine ; parole tenue.

Comme promis, ces deux solutions sortiront le même jour, à savoir le 12 octobre prochain – en même temps que la GeForce RTX 4090 de NVIDIA. L’Arc A750, moins puissante que l’A770, sera logiquement proposée à un tarif inférieur : à partir de 289 dollars. Intel a d’ailleurs précisé que l’édition limitée de l’A770, dotée de 16 Go de VRAM, coûterait 349 dollars. Les modèles armés de 8 Go de VRAM se négocieront à partir de 329 dollars. Les tarifs en euros n’ont pas été communiqués.

28 cœurs Xe

L’A770 exploite un GPU ACM-G10 complet avec 32 cœurs Xe. L’A750 mobilise le même GPU mais avec 28 cœurs Xe. Cette carte graphique sera proposée avec une seule configuration de VRAM : 8 Go de GDDR6.

Intel n’a pas précisé les pays dans lesquels les solutions A700 seraient d’abord commercialisées. La seule certitude concerne les États-Unis. En France, il est donc possible – et probable – que ces cartes graphiques ne soient disponibles que plus tardivement, d’ici quelques semaines. Enfin, l’arrivée éventuelle de cartes Arc A580 et A310 reste à confirmer.

Carte graphique Arc A770 16 Go Arc A770 8 Go Arc A750 Arc A580 Arc A380 Arc A310 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 ACM-G11 Cœurs Xe 32 32 28 24 8 6 Moteurs XMX 512 512 448 384 128 96 Cœurs FP32 4096 4096 3584 3072 1024 768 Fréquence GPU 2100 MHz 2100 MHz 2050 MHz 1700 MHz 2000 MHz 2000 MHz VRAM 16 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 6 Go G6 4 Go G6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 96-bit 64-bit Vitesse mémoire 17,5 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 15,5 Gbit/s 15,5 Gbps Bande passante mémoire 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 186 Go/s 124 Go/s TBP 225W 225W 225W 175W 75W 75W Prix de vente recommandé À partir de 349 dollars À partir de 329 dollars starting at $289 À déterminer 139 dollars À déterminer Date de lancement 12 octobre 12 octobre 12 octobre ? Juin ?