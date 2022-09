NVIDIA caractérise le PCB et le GPU de la GeForce RTX 4090 Founders Edition

NVIDIA a détaillé le PCB de sa carte graphique GeForce RTX 4090. Extérieurement, la version Founders Edition de cette carte ressemble à celle des RTX 3090 / Ti avec un système de refroidissement à double ventilateur ; les ventilateurs sont cependant un peu plus grands et fourniraient 20 % de flux d’air supplémentaire.

© NVIDIA

Dessous, la découpe du PCB reprend une forme triangulaire à l’arrière.

PCB RTX 4090 © NVIDIA / TechPowerUp PCB RTX 3090 Ti © NVIDIA

Le PCB utilise un unique connecteur d’alimentation PCIe Gen5 à 12+4 broches, le fameux 12VHPWR capable de délivrer 600 W. Le TGP par défaut de cette carte graphique est néanmoins fixée à 450 W. Tandis que la GeForce RTX 3090 utilise un alimentation en 18+3 phases (18 phases pour le GPU, 3 phases pour les puces mémoire), sa successeure passe à une conception à 20+3 phases (20 phases pour le GPU, 3 phases pour la mémoire). Nos confrères de TechPowerUp évoquent également la présence d’un correcteur PID (proportionnel, intégral, dérivé) garantissant une meilleure stabilité du courant.

© NVIDIA © NVIDIA

Concernant la mémoire, toutes les puces de 16 Gb sont positionnées sur le même côté, ce qui facilite leur refroidissement ; en outre, possiblement grâce à un processus de gravure plus fin, les modules mémoire de Micron consommeraient un peu moins qu’auparavant, sans valeur chiffrée. Reste que ces ajustements permettraient d’abaisser la température mémoire de 10°C par rapport aux GeForce RTX 3090 / Ti.

Les tarifs en euros TTC des RTX 4090 et RTX 4080

GPU AD102

NVIDIA a aussi communiqué plus d’informations sur le GPU AD102 qui équipe la RTX 4090. Ce GPU comporte 76,3 milliards de transistors et jusqu’à 18 432 cœurs CUDA, 576 cœurs Tensor et 144 cœurs RT en configuration complète ; rappelons que la GeForce RTX 4090 n’exploite « que » 16 384 cœurs CUDA, 512 cœurs Tensor et 128 cœurs RT. Il y a donc de la place pour une GeForce RTX 4090 Ti à l’avenir.

© NVIDIA © NVIDIA

