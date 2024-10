iPad Mini 7 : Apple l’annonce en catimini, mais voici pourquoi il est génial

L’iPad mini 7 a été annoncé par Apple, mais ce dernier n’a pas fait l’objet d’une keynote, pourtant, il a plus d’un tour dans son sac et s’annonce ultra performant.

Apple a dévoilé son iPad mini de 7ème génération, non pas lors d’une keynote comme à son habitude, mais par un simple communiqué de presse. Si ce nouvel iPad mini suscite l’enthousiasme avec ses nouveautés, notamment l’intégration de la puce A17 Pro et la compatibilité avec Apple Intelligence, certaines omissions laissent les utilisateurs un peu sur leur faim.

Une puce A17 Pro pour plus de performances

Le principal atout de cet iPad mini 7 est l’intégration de la puce A17 Pro, un processeur que l’on retrouve sur les derniers modèles haut de gamme d’Apple. Avec un CPU 6 cœurs (2 cœurs performants et 4 cœurs efficients) et un GPU 5 cœurs, il promet une puissance deux fois supérieure à celle de l’iPad mini de génération précédente. Le nouveau Neural Engine avec ses 16 cœurs permet également de gérer les tâches d’intelligence artificielle en local, une première pour un appareil aussi compact.

Cependant, la puce M qui équipe les iPad Pro et iPad Air est absente, ce qui pourrait décevoir ceux qui attendaient des performances supérieures, notamment pour les applications professionnelles comme le montage vidéo ou le dessin. Apple semble avoir fait le choix de privilégier l’autonomie et la gestion de la consommation d’énergie, rendant ce modèle plus adapté aux usages courants et au jeu plutôt qu’à des tâches plus intensives.

Écran et design : rien de nouveau

Côté écran, pas de révolution, l’iPad mini 7 conserve son écran Liquid Retina laminé de 8,3 pouces avec une définition de 2266 x 1488 pixels et 326 ppp, tout comme sur l’iPad mini 6. Sa luminosité SDR reste fixée à 500 nits. On regrette l’absence de ProMotion (qui améliore la fluidité de l’affichage) ou de Face ID, des technologies réservées aux modèles Pro.

Le design reste inchangé, avec toujours des dimensions ultra-portables (195,4 x 134,8 x 6,3 mm) et un poids qui oscille entre 293 et 297 grammes. Quatre coloris sont proposés : lumière stellaire, gris spatial, bleu et violet, les deux derniers étant des nouveautés.

Quelques améliorations techniques, mais pas assez

Bien que l’iPad mini 7 semble à première vue assez proche de son prédécesseur, il bénéficie de quelques évolutions techniques. Le support du Wi-Fi 6E (contre Wi-Fi 6 sur le mini 6) et du Bluetooth 5.3 apportent de meilleures performances de connectivité, mais l’absence du Wi-Fi 7 peut décevoir les utilisateurs en quête de la meilleure technologie sans fil, tout comme du Bluetooth 5.4.

Autre nouveauté sur la version cellulaire, la suppression de la SIM physique au profit d’une eSIM obligatoire, signe d’un passage progressif vers une connectivité 100% numérique. Enfin, le port USB-C passe de 5 Gbit/s à 10 Gbit/s, une nette amélioration pour ceux qui transfèrent de gros fichiers.

Performances photo et autonomie inchangées

Pour la partie photo, peu de changements : le capteur reste identique à celui de l’iPad mini 6, mais bénéficie désormais du Smart HDR 4 pour améliorer la qualité des clichés. L’autonomie devrait également rester comparable, Apple ayant mis l’accent sur l’optimisation énergétique avec la puce A17 Pro.

Prix et disponibilité

L’iPad mini 7 est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site d’Apple, avec des premières livraisons prévues pour le 23 octobre. Les prix démarrent à 609 € pour la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage, et peuvent grimper jusqu’à 1159 € pour la version Wi-Fi Cellular avec 512 Go. Une nouveauté appréciable toutefois est l’ajout d’une capacité de stockage de 512 Go, contre un maximum de 256 Go pour l’iPad mini 6.

L’appareil est également compatible avec l’Apple Pencil Pro ou l’Apple Pencil USB-C et intègre la fonction de survol qui était jusqu’ici réservée aux modèles Pro. Toutefois, à ces prix-là, certains utilisateurs s’attendaient à des innovations plus audacieuses.