SFR : une box Wi-Fi 7 en 2025 suffirait-elle à sauver le fournisseur d’accès à Internet ?

©Altice

La norme réseau Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) a beau ne pas être finalisée, elle est déjà disponible dans quelques appareils. Certains constructeurs profitent de sa disponibilité pour commercialiser des appareils capables de prendre en charge cette norme. C’est notamment le cas du routeur Netgear Nighthawk RS700S.

Il faut dire que le Wi-Fi 7 est particulièrement intéressant et promet des débits théoriques bien supérieurs à la norme précédente. En effet, celui-ci pourrait potentiellement atteindre les 46 Gbps (cinq fois plus que le Wi-Fi 6), en plus d’améliorer la gestion des appareils connectés et la latence des usagers.

Les fournisseurs d’accès internet (FAI) auraient donc tout intérêt à proposer des offres tirant avantage de cette norme réseau ultrarapide. Si Free propose sa Freebox Ultra depuis février 2024, les autres opérateurs comme SFR ou Orange prennent du retard.

À ce propos, SFR semble vouloir redorer son blason. S’il est impossible pour le FAI de rattraper son retard sur Free, il pourrait au moins couper l’herbe sous le pied d’Orange et de Bouygues. En effet, SFR est actuellement en train de préparer une nouvelle box internet prenant elle aussi en charge le Wi-Fi 7.

Que proposerait cette box SFR compatible WiFi 7 ?

©Altice

Ce futur appareil de l’opérateur serait un modem XGS-PON apparemment compatible avec un réseau fibre pouvant atteindre les 10 Gbit/s. La box intégrerait le Wi-Fi 7 Tri-band (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) et disposerait également de quatre ports Ethernet (1/2.5 Base-T LAN).

Cet hypothétique débit offert par SFR serait donc, en théorie, supérieur à celui proposé par Free. La Freebox Ultra ne proposant que des débits ascendant et descendant pouvant atteindre 8 Gbit/s.

En revanche, la couverture réseau Tri-band pourrait être inférieure, la box Ultra de Free offrant une bande passante 6 GHz, deux 5 GHz et une 2,4 GHz, soit quatre au total. En somme, SFR aurait un peu de mal à rattraper son retard sur la concurrence malgré ses efforts.

Néanmoins, compte tenu du cycle de développement d’Orange et de SFR, la box de cette dernière pourrait arriver un peu avant celle du FAI numéro un de France. En effet, la Livebox 7 (Wi-Fi 6E) est sortie en octobre 2023. Si l’entreprise suit son schéma actuel, la prochaine box ne sortirait pas avant la fin de l’année 2025 (19 mois séparent le lancement de la Livebox 6 de celui de la Livebox 7).

La Box WiFi 7 de SFR peut-elle être concurrentielle ?

©Altice

Actuellement, le cycle des box internet s’étale sur 3 ans, sachant que la SFR Box 8X est sortie en février 2022, il est possible que la solution Wi-Fi 7 du FAI soit disponible en 2025.

Malheureusement, suite à une perte massive d’abonnés, l’activité chez SFR pourrait être fortement impactée. Cela pourrait avoir deux conséquences pour le FAI : le ralentissement de la recherche et développement ou bien au contraire son accélération afin de récupérer des clients.

En somme, si SFR souhaite rester concurrentiel, la firme va devoir mettre les bouchées doubles et ne pas se contenter d’une box Wi-Fi 7 lancée avant celle d’Orange. L’offre de la firme va devoir être particulièrement agressive. Un bon argument de vente pourrait être de rendre son modem plus abordable en plus d’offrir un débit supérieur.

SFR

Wi-Fi 7 SFR Fibre Premium Freebox Ultra Orange Livebox Max Fibre Bouygues Telecom Bbox Ultym Débits ↓ jusqu’à 10 Gbit/s ↓ jusqu’à 8 Gbit/s

↑ jusqu’à 1 Gbit/s ↓ jusqu’à 8 Gbit/s

↑ jusqu’à 8 Gbit/s ↓ jusqu’à 5 Gbit/s

↑ jusqu’à 1 Gbit/s ↓ jusqu’à 2 Gbit/s

↑ jusqu’à 900 Mbit/s Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Prix ? 35,99 € par mois pendant 6 mois, puis 46,99 € par mois 49,99 € par mois pendant un an, puis 59,99 € par mois 39,99 € par mois pendant 6 mois, puis 57,99 € par mois 32,99 € par mois pendant 6 mois, puis 52,99 € par mois

Une box compatible Wi-Fi 7 serait en développement chez SFR.

Celle-ci offrirait un débit descendant pouvant atteindre 10 Gbit/s.

Ce modem Wi-Fi 7 de SFR pourrait être lancé dans le courant de l’année 2025.

Source : DegroupTest