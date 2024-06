Jusqu’à 63% de réduction sur Kaspersky Premium pour vous protéger efficacement sur internet

Il ne faut vraiment pas rigoler avec la cybersécurité. Si vous n’êtes pas correctement protégé contre les attaques en ligne, vous risquez de perdre gros. Et croyez-nous, ça n’arrive pas qu’aux autres. Heureusement, il existe une solution ultra efficace et reconnue mondialement : Kaspersky Premium. En plus, en ce moment, vous pouvez bénéficier d’une très belle promotion.

Quand on veut investir dans une bonne protection en ligne, on se retrouve souvent face à des tarifs assez exorbitants. Alors faut-il mieux dépenser une grosse somme d’argent pour être en sécurité ou croiser les doigts pour espérer passer entre les mailles du filet sans rien débourser ? La bonne nouvelle du jour, c’est qu’il existe une troisième solution qui allie protection ultime contre les cyberattaques et prix imbattable grâce à une promotion de -63%.

-63% sur l’offre Kaspersky Premium

Il s’agit de Kaspersky Premium. Pour rappel, Kaspersky est un acteur majeur du domaine, reconnu mondialement. Ils n’ont pas moins de 400 millions d’utilisateurs qui font confiance à la marque pour protéger leurs appareils des virus ainsi que leur vie privée.

La marque Kaspersky propose sur son site internet plusieurs formules avec différents niveaux de protection. La promotion en cours s’applique sur Kaspersky Premium, la formule la plus complète, la plus fiable et la plus efficace. L’abonnement d’un an valable sur 3 appareils voit son prix chuter de 63%. Une super affaire pour s’assurer une protection optimale sur internet sans se ruiner. En plus, en vous abonnant à Kaspersky Premium, vous bénéficierez régulièrement de nouvelles mises à jour pour avoir accès en temps réel aux dernières innovations qui continueront de vous protéger contre les nouvelles menaces.

Pourquoi choisir Kaspersky Premium pour assurer sa protection en ligne ?

Depuis la création d’internet, des petits malins tentent d’en profiter pour arnaquer le plus grand nombre de gens partout dans le monde. Et plus la technologie évolue, plus leurs méthodes s’améliorent pour vous tromper. Ces attaques peuvent avoir lieu sur votre ordinateur mais aussi sur votre smartphone, votre tablette… Il vous faut donc une solution de cybersécurité à la fois efficace, polyvalente et sans cesse améliorée pour bloquer les virus, les tentatives de phishing, les vols de données personnelles et confidentielles…

Avec Kaspersky Premium, vous avez une protection sans compromis. Il s’agit tout simplement de la suite la plus complète. En matière de protection de la vie privée, Kaspersky Premium vous offre un service VPN avec une connexion illimitée et rapide. Vous avez également la possibilité d’utiliser le système de navigation privée de la marque pour ne laisser aucune trace.

Point très important, vos données bancaires sont protégées et Kaspersky est en mesure de vous informer en cas de fuite de données vous concernant pour mettre en place immédiatement des solutions pour limiter les risques. Pour protéger vos documents confidentiels, vous avez accès à un coffre-fort en ligne dans lequel vous pouvez stocker vos données les plus sensibles. Kaspersky Premium est aussi en mesure de protéger votre identité personnelle pour éviter toute tentative d’usurpation d’identité en ligne.

En ce qui concerne votre sécurité en ligne, Kaspersky Premium agit contre les virus informatiques et les piratages en tout genre. Vous avez également à disposition un outil pour analyser en profondeur vos appareils afin de détecter et éliminer les éventuels fichiers nocifs déjà présents. Pierre angulaire de votre sécurité en ligne, les mots de passe de tous vos comptes en ligne seront protégés par un gestionnaire de mots de passe. Vous pourrez ainsi utiliser simplement des mots de passe complexes et différents pour chacun de vos comptes pour vous assurer que personne n’y ait accès.

Avec cette offre complète de cybersécurité vous avez aussi accès à un service d’assistance premium. Une équipe d’experts peut par exemple lancer un diagnostic complet de votre PC à distance pour vérifier que votre appareil est correctement sécurisé.

En savoir plus sur Kaspersky Premium en promotion

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Kaspersky.