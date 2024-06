Kaspersky, le plus testé des antivirus

Les éditeurs d’antivirus auraient-ils peur de se frotter à plus fort qu’eux ? Kaspersky est la solution de protection informatique la plus testée du marché par des tests indépendants et termine à la première place de la plupart des comparatifs dans lesquels il apparaît. Un véritable plébiscite par les experts en sécurité.

Kaspersky n’a rien à cacher : l’éditeur de logiciels de sécurité accepte chaque année d’être évalué par des dizaines de tests indépendants afin de mesurer les performances et les niveaux de protection octroyés par ses produits. Une telle transparence est un signal fort envoyé aux utilisateurs, qui peuvent choisir les outils de Kaspersky en toute connaissance de cause, assurés à la fois de leur qualité et de leur sécurité.

Découvrir Kaspersky Premium

Kaspersky est le meilleur antivirus selon les tests tiers

De 2013 à 2022, les solutions de Kaspersky ont été testées pas moins de 827 fois par des organismes indépendants, un record dans l’industrie des antivirus. Parmi tous ces comparatifs réalisés sur la période, Kaspersky a été récompensé à 587 reprises par une première place au classement des meilleurs antivirus. Kaspersky a aussi terminé 685 fois sur le podium, se faisant ainsi une place dans le Top 3 de 83 % des tests comparatifs auxquels il a participé.

Personne ne fait mieux sur le marché des antivirus. Dans le même temps, Bitdefender, son dauphin, n’est apparu sur le podium que dans 61 % des analyses dans lesquelles il a été testé. Ses autres rivaux sont encore plus loin : Avira obtient un taux de Top 3 de 54 %, Avast de 44 % et AVG de 37 %. Les spécialistes en sécurité sont formels : Kaspersky est l’antivirus le plus performant de la dernière décennie.

Si l’on prend uniquement les résultats de l’année 2022, la tendance est la même. Kaspersky est l’antivirus qui a fait l’objet du plus de tests indépendants, 86, dont 69 premières places et 73 présences dans le Top 3 des comparatifs.

Cela lui octroie un taux de 85 % de podiums et là encore, personne ne fait mieux. La différence avec les antivirus gratuits est flagrante : Microsoft Defender affiche une réussite de 67 %, alors que Malwarebytes atteint seulement 33 %.

L’antivirus le plus performant de 2023

Chaque année, l’un des tests les plus attendus du marché est celui des experts en logiciels de sécurité d’AV-Comparatives, référence des comparatifs indépendants. La société autrichienne est un acteur très sérieux : elle est certifiée ISO 9001:2015, a reçu le certificat TÜV Austria pour son système de gestion dans la catégorie Tests indépendants des logiciels antivirus et est certifiée EICAR Trusted IT-Security Lab par l’European Institute for Computer Anti-Virus Research.

Début 2024, AV-Comparatives a donc rendu son verdict sur les performances de 16 antivirus populaires pour l’année 2023. L’entreprise a accordé sa si convoitée récompense de produit de l’année à Kaspersky, grand vainqueur du comparatif. “Kaspersky a obtenu le score le plus élevé, Advanced+, pour l’ensemble des sept tests [réalisés en 2023]. Il reçoit en outre des récompenses d’argent pour le test de protection dans le monde réel, le test de protection contre les logiciels malveillants et le test de protection avancée contre les menaces, ainsi que des récompenses de bronze pour les faibles faux positifs et le test d’impact sur les performances”, s’enthousiasme AV-Comparatives.

Selon les rigoureux protocoles de l’organisme, Kaspersky est une solution efficace dans tous les scénarios, et la meilleure sur plusieurs aspects de la protection antivirus. “Lors de nos vérifications, les échantillons de logiciels malveillants sources ont été supprimés des partages réseau des clés USB et des partages réseau avant de pouvoir être copiés”, souligne notamment AV-Comparatives.

Un VPN rapide et sécurisé

Kaspersky propose par ailleurs à ses utilisateurs un VPN, pour naviguer plus anonymement sur le web, protéger son trafic par un tunnel de chiffrement et accéder à des contenus géobloqués, comme le streaming vidéo ou des réseaux sociaux. Le service Kaspersky VPN Secure Connection peut être souscrit séparément de l’antivirus, mais est aussi inclus dans l’offre Kaspersky Premium. Celle-ci donne également accès à un gestionnaire de mots de passe, à une protection contre le vol d’identité ou à une assistance gratuite par un conseiller en cas de problème.

Découvrir Kaspersky Premium

Tout comme pour ses produits antivirus, le VPN de Kaspersky a déjà été récompensé par plusieurs classements. C’est le cas de l’étude approfondie de l’institut de recherche indépendant allemand AV-TEST, qui donne d’excellentes notes à la plateforme et lui décerne même son badge de Solution de Réseau Privé Virtuel Approuvée.

De moins en moins d’éditeurs de VPN acceptent que les résultats du test de certification public d’AV-TEST soient publiés, car leurs résultats ne sont pas assez bons ou parce qu’ils ne sont pas assez performants pour obtenir la fameuse certification. Kaspersky fait partie des rares à jouer le jeu et à se démarquer des autres sur les tests de vitesse.

Les performances de Kaspersky VPN Secure Connection sont les meilleures mesurées par AV-TEST dans le cadre de leur comparatif. En Europe, les débits, descendants comme montants, sont les plus élevés aussi bien sur serveur local qu’en se connectant à un serveur situé sur un autre continent.

Les résultats du VPN de Kaspersky en download sur serveur international et en upload sur serveur local peuvent même être qualifiés d’exceptionnels. En moyenne, Kaspersky fait bien mieux que ses concurrents Norton et Avast, et se paie même le luxe de battre aisément des firmes considérées comme des pointures en la matière comme NordVPN et ExpressVPN.

Les mesures d’AV-TEST donnent également l’avantage à Kaspersky VPN Secure Connection sur la latence, plus faible que chez ses rivaux, et sur la vitesse des téléchargements de fichiers torrents, plus rapide avec le service de Kaspersky. “Avec des résultats inégalés dans la majorité des tests de vitesse effectués, Kaspersky VPN Secure Connection est le produit VPN le plus rapide que nous avons testé”, conclut l’étude d’AV-TEST, permettant par exemple de visionner des vidéos en streaming 4K sans dégradation de l’expérience. Basée sur le protocole OpenVPN, la plateforme est en outre compatible avec plus de systèmes et a passé avec brio les épreuves de résistance aux fuites de données, là où Norton Secure VPN a par exemple été victime d’une fuite DNS.

Découvrir Kaspersky Premium



Cet article est une publication sponsorisée proposée par Kaspersky.