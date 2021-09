Kioxia présente sa série de SSD FL6 avec mémoire SCM XL-FLASH

Kioxia annonce une nouvelle gamme de SSD NVMe avec sa série FL6. Les SSD embarquent de la mémoire SCM (Storage Class Memory) XL-Flash de l’entreprise basée sur la BiCS FLASH 3D SLC (Single Level Cell) à 1 bit par cellule. Celle-ci « apporte une faible latence et de hautes performances au stockage des centres de données et des entreprises » selon Kioxia.

Dans son communiqué, la firme explique que « si les mémoires volatiles comme la DRAM offrent la vitesse d’accès nécessaire aux applications exigeantes, elles ont un coût élevé. SCM remédie à ce problème en proposant une mémoire flash non volatile de haute densité et d’un bon rapport qualité-prix ». Pour sa série FL6, Kioxia met en avant des spécifications PCIEe 4.0 et NVMe 1.4, un double port natif, une endurance de 60 DWPD, des capacités allant de 800 Go à 3,2 To, un MTBF de 2,5 millions d’heures et enfin des options de sécurité SED et FIPS 140-2.

Kioxia teste de la mémoire 3D NAND à 6 bits par cellule

Une latence de lecture inférieure à 5 ms

Par le passé, Kioxia avait indiqué que la XL-Flash offrait une latence de lecture inférieure à 5 ms, « environ 10 fois plus rapide que la flash TLC existante ». Les autres éléments clefs évoqués par Toshiba Memory étaient une puce de 128 Gb (en boîtier de 2, 4 ou 8 puces), une taille de page de 4 Ko et une architecture à 16 plans « pour un parallélisme plus efficace ».

À l’époque, Axel Stoermann, Vice-Président de Toshiba Memory Europe, déclarait : « La XL-FLASH est la NAND la plus performante du marché, grâce à l’utilisation de notre BiCS FLASH en mode SLC. En ne stockant qu’un bit par cellule, nous sommes en mesure d’augmenter considérablement les performances. Et comme la XL-FLASH s’appuie sur des technologies éprouvées déjà produites en série, nos clients vont pouvoir réduire leur délai de commercialisation en adoptant la XL-FLASH comme mémoire de classe stockage. »

Kioxia précise que des échantillons de la série KIOXIA FL6 sont en cours d’évaluation auprès des principaux partenaires industriels et clients.

