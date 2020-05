L’ Epic Games Store offre Grand Theft Auto V

Chaque semaine, la plateforme Epic Games Store nous gâte en nous offrant un ou plusieurs jeux. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 21 mai, au tour du célèbre Grand Theft Auto V. Un soft sorti sur PC en 2015, cédé ici gratuitement dans sa Premium Edition.

Pour récupérer votre copie, il vous suffit de vous connecter à la page Epic Games Store du jeu. GTA V reste encore aujourd’hui un titre très populaire. Vous pouvez télécharger de nombreux mods graphiques, tels que Redux ou Natural Vision.

La carte de GTA IV sous le moteur de GTA V et agrémentée de path tracing, à découvrir en vidéo

72 Go d’espace disque requis

En temps le normal, le titre se négocie 30 euros. Pour la configuration minimale requise, plus trop de problème en 2020. En effet, un processeur Intel Core 2 Q6600 à 2,4 GHz ou AMD Phenom 9850 à 2,5 GHz, une carte graphique NVIDIA 9800 GT ou AMD HD 4870 et 4 Go de mémoire suffisent. La configuration recommandée est déjà plus exigeante, avec de l’Intel Core i5 3470 à 3,2 GHz ou AMD X8 FX-8350 à 4 GHz, une carte NVIDIA GTX 660 ou AMD HD 7870 et 8 Go de mémoire. Dans tous les cas, prévoyez un peu de place sur votre disque dur ou SSD, puisque GTA V pèse 72 Go.

Quelle config PC pour jouer à GTA V en Ultra 4K + test de l’écran Acer Predator Z35 : deux recommandations de la communauté pour rendre le joueur heureux

D’autre part, sachez également que plusieurs jeux sont jouables gratuitement pendant quelques jours, cette fois sur Steam. À commencer par Stellaris, le 4X spatial du studio Paradox. Les deux autres titres sont Conan Exiles et Fallout 76. Accédez à la page Steam de Conan Exiles ici et de Fallout 76 là.