La carte graphique Iris Xe DG1 d’Intel n’est pas compatible avec les processeurs AMD

Hier, après vingt ans d’absence sur ce secteur, Intel a lancé, plutôt discrètement il faut le reconnaître, une carte graphique dédiée pour PC fixe, l’Iris Xe DG1. Cette solution est basée sur l’architecture Xe-LP des iGPU Tiger Lake. Elle n’est pas présentée comme une référence très haut de gamme qui va venir révolutionner le marché. De fait, Intel la réserve aux fabricants OEM et ne la propose pas aux adeptes du DIY ; un choix sans doute motivé par une incompatibilité avec beaucoup de systèmes.

En effet, cette carte graphique Iris Xe DG1 a des critères de comptabilité plutôt restreints. Elle est seulement associable à des processeurs Core de 9e et 10e générations (Coffee Lake et Comet Lake), sur des chipsets B460, H410, B365 et H310C. Cela exclut notamment les cartes mères série Z et évidement, les puces AMD.

La nécessité d’un « BIOS spécial »

Selon Intel, sa carte DG1 impose un BIOS spécial. L’entreprise explique la situation ainsi : « Veuillez noter que la carte dédiée Iris Xe sera associée à des processeurs de bureau Intel Core de 9e génération (Coffee Lake-S) et de 10e génération (Comet Lake-S) et à des cartes mères à base de chipset Intel B460, H410, B365 et H310C et sera vendue en tant que partie de systèmes pré-construits. Ces cartes mères nécessitent un BIOS spécial qui prend en charge Intel Iris Xe, de sorte que les cartes ne seront pas compatibles avec d’autres systèmes ». Voilà qui a le mérite d’être clair !

Intel a sans doute prix cette décision pour réduire les coûts. Cela lui évite d’avoir à assurer un support sur différentes plateformes ; choix qui peut vite devenir une usine à gaz. Maintenant, cet arbitrage ne manifeste pas vraiment une énorme confiance dans le produit.

Source : Tom’s Hardware US