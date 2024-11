La Commission Européenne inflige une énorme amende à Meta pour avoir lié Facebook et Marketplace

La Commission européenne a infligé une nouvelle amende salée à un géant américain de la technologie. Cette fois, il s’agit de Meta et l’amende s’élève à 797,72 millions d’euros.

Après Apple l’an dernier, c’est au tour de Meta de repasser entre les griffes de la Commission Européenne. La raison est la suivante, Meta a imposé Marketplace à tous les utilisateurs de Facebook, qu’ils le veuillent ou non. Selon la Commission européenne, cela revient à imposer des conditions commerciales déloyales aux autres fournisseurs de services de petites annonces en ligne (en France : Leboncoin, ParuVendu, Vinted, …).

Les seules petites annonces que vous êtes susceptible de voir sur Facebook proviennent de Meta par l’intermédiaire de Marketplace, ce qui exclut tout concurrent potentiel de la plateforme Facebook, en raison de la façon dont ce service est lié à Facebook. Mais ce n’est pas tout. La Commission européenne affirme également que Meta impose unilatéralement des conditions commerciales déloyales aux autres fournisseurs d’annonces qui font de la publicité sur ses plateformes, ce qui permet à Meta d’utiliser les données relatives aux annonces générées par d’autres annonceurs « au seul bénéfice de Facebook Marketplace ».

L’enquête de la Commission européenne a révélé que Meta occupe une position « dominante » sur le marché des réseaux sociaux ainsi que sur les marchés nationaux de l’affichage publicitaire en ligne sur les médias sociaux, raison pour laquelle son comportement a fait l’objet d’une enquête.

Le montant de l’amende a été fixé en fonction de « la durée et de la gravité de l’infraction, ainsi que du chiffre d’affaires de Facebook Marketplace auquel les infractions se rapportent ». Outre l’amende, Meta est désormais tenue de « mettre effectivement fin aux agissements et de s’abstenir de réitérer l’infraction ou d’adopter à l’avenir des pratiques ayant un objet ou un effet équivalent ».

Sans surprise, Meta conteste cette décision et a promis de faire appel de la décision afin de « promouvoir de meilleurs résultats pour les consommateurs européens », étant donné qu’il a « construit Marketplace en réponse à la demande des consommateurs ». L’entreprise estime que la décision de la Commission européenne « ne tient pas compte des réalités du marché » et « ne servira qu’à protéger les places de marché en place de la concurrence ».

L’argument principal et peut-être le plus convaincant de Meta semble être que « les utilisateurs de Facebook peuvent choisir de s’engager ou non sur Marketplace, et beaucoup ne le font pas ». « La réalité est que les gens utilisent Facebook Marketplace parce qu’ils le veulent, et non parce qu’ils y sont obligés », affirme Meta. De son côté, l’entreprise Meta affirme également qu’elle n’utilise pas les données publicitaires de ses rivaux pour leur faire concurrence avec Marketplace, car elle a mis en place des systèmes et des contrôles pour s’en assurer.