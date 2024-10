L’ouragan Hélène aux États-Unis pourrait-il créer une crise des semi-conducteurs ?

L’ouragan Hélène a frappé les États-Unis ces derniers jours et a fait de très nombreux dégâts. Parmi ces derniers, une mine de quartz en Caroline du Nord, un matériau essentiel à la production mondiale de semi-conducteurs. Si les nouvelles semblent inquiétantes, selon certains fabricants, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter.

Un ouragan Hélène particulièrement violent

L’ouragan Hélène, le plus meurtrier qui ait frappé les États-Unis depuis l’ouragan Katrina a également attiré l’attention sur les perturbations qu’il pourrait causer à l’industrie technologique. Les destructions causées par l’ouragan Hélène menacent l’une des principales chaînes d’approvisionnement du secteur, à savoir une ville minière de Caroline du Nord qui fournit du quartz de haute pureté, indispensable à la fabrication des puces que l’on trouve dans les smartphones et les data-centers du monde entier.

La ville minière de Spruce Pine fait partie des nombreuses localités américaines touchées par l’ouragan Hélène, qui a tué plus de 200 personnes dans plusieurs États, en a déplacé des milliers et a privé d’électricité plus d’un million de foyers et d’entreprises. La tempête s’est enfoncée de 900 kilomètres à l’intérieur des terres depuis la côte de Floride et a provoqué des inondations meurtrières dans une vaste région, atteignant même les montagnes Blue Ridge de Caroline du Nord, où se trouvent les mines de quartz de Spruce Pine.

Pourquoi le quartz haute pureté est-il si important ?

Le quartz de haute pureté est utilisé pour fabriquer des creusets en quartz fondu, des récipients cylindriques qui sont essentiels au processus de fabrication des puces car ils peuvent supporter les températures élevées nécessaires à la fusion du silicium. La température du point de fusion du polysilicium de qualité semi-conducteur est d’environ 1425 °C, et les creusets en quartz peuvent généralement supporter des températures allant jusqu’à 1 650 °C (3 000 °F).

Dans le processus de fabrication des puces, les creusets en quartz fondu sont remplis de silicium fondu. Un cristal de silicium est plongé dans le silicium fondu à l’intérieur du creuset de filature afin qu’il puisse se transformer en un lingot de silicium beaucoup plus grand avant d’être progressivement retiré. Un lingot entièrement développé peut peser plus de 500 kilos.

Ces lingots de silicium sont ensuite découpés en plaquettes de silicium, sur lesquelles peuvent être imprimés les schémas de transistors qui constituent la base des puces informatiques modernes.

Quelles conséquences aura l’ouragan sur l’approvisionnement ?

Le district minier de Spruce Pine compte actuellement des exploitations d’extraction et de raffinage de quartz appartenant à la société belge Sibelco et à la société norvégienne The Quartz Corp. Les deux sociétés ont cessé leurs activités le 26 septembre et n’ont pas encore indiqué quand elles pourraient les reprendre. Cependant, les dommages semblent minimes.

« L’évaluation initiale indique que nos installations d’exploitation dans la région de Spruce Pine n’ont subi que des dommages mineurs », a déclaré Sibelco dans un communiqué du 3 octobre. « Nos équipes dévouées sont sur place et mènent des activités de nettoyage et de réparation afin de redémarrer les opérations dès que possible.

« Nous avons pu effectuer les premières inspections visuelles de nos usines et il semblerait que les dommages soient principalement concentrés autour des unités auxiliaires », a déclaré The Quartz Corp dans un communiqué du 2 octobre. Mais la société a également averti que la reprise des opérations minières « dépendra également de la reconstruction des infrastructures locales » – de nombreuses routes dans la région ont été fermées et endommagées dans le sillage immédiat de la tempête.

De même, Sibelco a mentionné les pannes d’électricité dues à la tempête comme l’un des défis à relever. « Le rétablissement de l’électricité reste crucial pour la reprise de nos activités », a déclaré la société dans son communiqué. « La réparation des lignes électriques menant à nos usines a progressé de manière significative.

Les fabricants de puces se veulent rassurants

The Quartz Corp a également indiqué qu’elle disposait de stocks de quartz en Norvège qui pourraient être utilisés dans les opérations de traitement de purification en cours, ainsi que de « stocks de sécurité supplémentaires de produits finis » qui pourraient éviter toute pénurie critique pour les clients – y compris les fabricants de semi-conducteurs – à court ou à moyen terme.

Les principaux fabricants de semi-conducteurs ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leurs activités soient perturbées par l’ouragan Hélène.

TSMC, géant taïwanais et premier fabricant de puces au monde, a indiqué qu’elle disposait de « divers fournisseurs mondiaux ».

« Grâce à un système efficace de gestion des risques et à des partenariats étroits avec les fournisseurs, nous ne prévoyons actuellement aucun impact significatif sur les activités de l’entreprise », a déclaré un porte-parole de TSMC. « Nous continuerons à suivre la situation de près. »

Samsung, le deuxième plus gros fabricant de puces au monde a également indiqué que ses stocks n’étaient pas affectés.

GlobalFoundries, le plus grand fabricant de semi-conducteurs basé aux États-Unis, s’est décrit comme ayant la « souplesse nécessaire pour exploiter d’autres sources d’approvisionnement essentielles », avec des usines de fabrication de puces sur trois continents. « Nous sommes en contact avec nos fournisseurs mondiaux et ne nous attendons pas à ce que l’ouragan Hélène perturbe notre approvisionnement en quartz », a déclaré un porte-parole de GlobalFoundries.

Il ne devrait donc pas y avoir de soucis dans l’immédiat ou dans les mois à venir. Selon l’étendue des dégâts sur les sites en Caroline du Nord, la production devrait retrouver un rythme normal dans les semaines à venir.