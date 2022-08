Micron produit en masse de la mémoire GDDR6X à 21Gbps et 24 Gbps pour les GeForce RTX 40

La date de lancement des GeForce RTX 40-Series approchant, le constructeur Micron vient de lancer la production de masse de la mémoire GDDR6X qui sera utilisée par ces cartes.

Crédit : Micron

Le constructeur Micron vient de lancer la production de masse des puces de mémoire GDDR6X exclusivement destinées aux prochaine cartes graphiques de NVIDIA Ada Lovelace, à savoir les GeForce RTX 4070, 4080 et 4090 (et peut-être une version TITAN en invité surprise).

La mémoire vidéo des RTX 40-Series

Les puces de 16 Gb en question, MT61K512M32KPA-21 et MT61K512M32KPA-24, affiche une vitesse de respectivement 21 Gbps et 24 Gbps avec une tension de fonctionnement de 1.35V. Rappelons que les rumeurs actuelles laissent supposer que les RTX 4070, 4080 et 4090 utiliseront de la mémoire à 21 Gbps, tout comme la RTX 3090 Ti (les autres RTX 30-Series font appel au mieux à de la mémoire à 19,5 Gbps). La version à 24 Gbps serait alors réservée à une hypothétique GeForce RTX 4090 Ti, voire à un modèle TITAN.

Crédit : Micron

Nous en sauront probablement plus en octobre prochain, date supposée de lancement de ces nouvelles cartes graphiques NVIDIA.

Source : Micron