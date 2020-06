La démo de System Shock Remastered est disponible sur Steam et sur GOG

En prime, une vidéo commentée de 40 minutes pour vous inciter à télécharger les 2,3 Go de la démo.

En 2016, Nightdive lançait un kickstarter pour System Shock Remake. Une opération qui fut un beau succès avec 1,35 million de dollars amassés en un mois. Depuis, le développement du jeu suit son cours, et le studio dévoile régulièrement des extraits. Parmi ceux-là, un énorme morceau d’une heure et demie d’exploration et de combats ou encore une séquence plus courte et peu rassurante niveau optimisation, étant donné qu’une RTX 2080 Ti ne tenait pas les 144 ips. Mais désormais, chacun pourra se faire sa propre opinion.

Nightdive propose en effet une démo téléchargeable gratuitement sur Steam et sur GOG. Pour fêter la sortie de cette « System Shock Remastered Demo », le studio partage aussi une vidéo commentée d’une quarantaine de minutes.

Vidéo : Citadel, System Shock complètement porté sur Unity 5

Les configurations minimales et recommandées

La démo pèse 2,3 Go. Sur Steam, la configuration minimale indique un processeur Intel Core i5-2400 ou AMD FX-8320. Pour la carte graphique, une NVIDIA GTX 670 ou AMD Radeon HD 7870 avec 2 Go de VRAM fait l’affaire. Ajoutez 4 Go de RAM.

La configuration recommandée est un peu plus exigeante mais reste largement à la portée d’un PC de moyenne gamme actuel. Elle préconise un processeur Intel Core i7-3770 ou AMD FX-8350, une vieillissante NVIDIA GTX 970 ou AMD Radeon R9 290 avec 4 Go de VRAM. Enfin, pour la mémoire vive, c’est du 8 Go.

Sur GOG, les configurations sont différentes. Elles mentionnent un Core i7-3770K et une carte NVIDIA GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480 pour la minimale, un Core i7-6700K et une carte NVIDIA GTX 1080 ou Radeon Vega 56 pour la recommandée.